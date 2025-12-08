Головна Світ Політика
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США оприлюднили оборонний законопроєкт: скільки коштів передбачено для України
фото: reuters

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цей закон сприятиме реалізації програми Трампа

Американські законодавці оприлюднили щорічний законопроєкт про оборонну політику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Законопроєкт передбачає рекордні витрати на національну безпеку США в розмірі $901 млрд у наступному році, що на мільярди перевищує запит президента Дональда Трампа. Як зазначає Fox News, також у документі йдеться про $400 млн доларів військової допомоги Україні на 2026 і 2027 фінансові роки.

Цей обширний законопроєкт обсягом 3000 сторінок передбачає 4% підвищення зарплати військовослужбовцям, але виключає двопартійну ініціативу щодо стимулювання будівництва житла, яку деякі законодавці сподівалися включити до остаточного варіанту законопроєкту.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цей закон сприятиме реалізації програми Трампа, «поклавши край ідеології пробудження в Пентагоні, забезпечивши безпеку кордонів, пожвавивши оборонну промисловість і відновивши воїнський етос».

У травні Трамп попросив Конгрес виділити на національну оборону $892,6 млрд на 2026 фінансовий рік, що відповідає рівню витрат 2025 року. Ця сума включає фінансування Міністерства оборони, а також інших відомств і програм, пов'язаних з безпекою та обороною.

Як повідомлялося, перші пакети американської зброї, куплені за кошти з механізму Purl («Перелік пріоритетних потреб України»), були схвалені і незабаром можуть бути відправлені в Україну.

Теги: США військова допомога

