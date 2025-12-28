Чому Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії: аналіз Bloomberg

Адміністрація Трампа впевнена, що контроль над Гренландією дозволить США ефективніше протидіяти впливу РФ та Китаю в Арктиці

Президент США Дональд Трамп залишається непохитним у своєму прагненні взяти Гренландію під контроль Сполучених Штатів. Попри те, що офіційного процесу купівлі не існує, Трамп демонструє тверду впевненість у необхідності цього кроку, розглядаючи острів як ключовий актив для національної безпеки США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Черговим підтвердженням серйозності його намірів стало призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником на острові. За словами Трампа, Лендрі сам виявив бажання очолити цей напрямок.

Трамп вважає, що Данія не витрачає достатньо коштів на оборону Гренландії та не забезпечує належного військового захисту території. В Овальному кабінеті впевнені, що контроль над Гренландією дозволить США ефективніше протидіяти впливу Росії та Китаю в Арктиці.

Президент порівнює свої амбіції з купівлею Аляски у 1867 році, вважаючи це стратегічною інвестицією в майбутнє США.

У Данії та Гренландії слова Трампа сприймають із дедалі більшою тривогою. Данське розвідувальне агентство вже назвало таку політику США потенційною загрозою безпеці. Основні аргументи противників ідеї Трампа:

Гренландія не є товаром, а її жителі – окремий народ із правом на самовизначення. Останні опитування та вибори в Гренландії показали, що переважна більшість населення не бажає ставати «51-м штатом» і підтримує лише дуже повільний шлях до незалежності від Данії.

Попри те, що Трамп заявляє про підтримку права гренландців самим визначати своє майбутнє, він висловлює повну впевненість, що зрештою зможе «владнати це питання» та заручитися їхньою підтримкою. Наразі його стратегія виглядає як спроба максимально посилити американську присутність на острові через бізнес та військову співпрацю, готуючи ґрунт для можливих політичних змін у майбутньому.

Як відомо, спецпредставник США у Гренландії Джефф Лендрі заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не збирається «намагатись когось завоювати» чи «захопити чиюсь країну».

За словами Лендрі, адміністрація Трампа має намір розпочати переговори з жителями Гренландії щодо найкращого шляху розвитку острова.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Згодом міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Очільник МЗС також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа.