Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч

Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала безпілотниками Одесу, президент України Володимир Зеленський прибув до США, у РФ атаковано Сизранський НПЗ та дві підстанції.

Атака на Одесу

У ніч на 28 грудня російські терористи атакували безпілотниками Одесу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кіпер зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Удар по Самарській області Росії

У ніч на 28 грудня безпілотники атакували Самарську область у Росії.

Під удар потрапило місто Сизрань, у якому знаходиться нафтопереробний завод. Офіційного пітвердження ураження Сизранського НПЗ наразі немає.

Відомо, що неодноразово зазнавав атак українських безпілотників, що призводило до тимчасових зупинок роботи та пошкоджень ключових установок, таких як АВТ-6, знижуючи його виробничу потужність.

Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки, де заплановані його переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Інформацію про початок візиту підтвердив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, опублікувавши фото літака у Флориді. Окрім того, приземлення глави держави у США підтвердили кореспонденти «Суспільного».

Зеленський поговорить з лідерами ЄС після зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани української сторони організувати додаткові консультації з європейськими партнерами одразу після завершення зустрічі з Дональдом Трампом.

За словами президента, у суботу він та українська делегація вже провели раунд переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні та низкою лідерів країн Європи. Головною темою обговорення стали пріоритети на дипломатичному напрямку. Наступний етап переговорів із європейцями запланований на завтра, за підсумками діалогу з Трампом.

США та Європа у напруженні через зустріч Зеленського та Трампа

У політичних колах США та країн Європи панує напружене очікування напередодні переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, які мають відбутися у неділю, 28 грудня. За даними CNN, західні партнери не виключають «сюрпризів» за підсумками цієї зустрічі.

Попри те, що європейські лідери не братимуть безпосередньої участі в діалозі, у столицях ЄС уважно стежать за підготовкою. Більшість європейських посадовців вважають поточну динаміку спілкування між Києвом та Вашингтоном конструктивною, що дає підстави для стриманого оптимізму. Проте, зважаючи на непередбачуваність стилю Трампа, партнери готуються до будь-яких, навіть найбільш неочікуваних результатів.