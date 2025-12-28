Головна Світ Політика
Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна залишатиметься в центрі безпекової архітектури континенту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила непохитну позицію Євросоюзу щодо допомоги Україні. Напередодні ключової зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, вона представила основні пріоритети роботи ЄС на 2026 рік. Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X, передає «Главком».

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія провела низку консультацій з європейськими лідерами, щоб узгодити спільну позицію перед українсько-американськими переговорами у Флориді. Ключовий висновок союзників – Україна залишатиметься в центрі безпекової архітектури континенту.

План Єврокомісії на 2026 рік включає:

  • продовження та посилення санкційного та політичного тиску на Кремль;
  • інтенсивний супровід Києва у виконанні реформ для якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу;
  • підтримка зусиль України щодо зміцнення армії як гарантії тривалого миру в Європі.

«Ми підтримуємо будь-які кроки, що наближають нашу спільну мету – справедливий і стабільний мир, який базується на територіальній цілісності та суверенітеті України», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також додала, що безпека України є невід’ємною частиною загальноєвропейської безпеки, тому підтримка Києва у 2026 році буде лише посилюватися.

Як відомо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про додаткові $2,5 мільярда допомоги Україні. 

Ці кошти будуть спрямовані на економічну підтримку держави, зокрема на проєкти з відбудови інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

Карні та Зеленський зустрілися у канадському Галіфаксі напередодні зустрічі глави української держави з американським президентом Дональдом Трампом.

«Найближчими днями багато чого можна досягти як на двосторонній основі між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з «коаліції охочих», – зазначив Зеленський, маючи на увазі групу з 35 країн, які підтримують Україну, включно з Канадою.

Трамп своєю чергою теж висловив сподівання на продуктивну зустріч, однак скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.

