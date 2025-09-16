Головна Світ Економіка
США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Адміністрація Трампа схвалила перші пакети американської допомоги, які будуть закуплені за гроші з програми Purl
фото з відкритих джерел

За програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України

Перші пакети американської зброї, куплені за кошти з механізму Purl («Перелік пріоритетних потреб України»), були схвалені і незабаром можуть бути відправлені в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перше використання нового механізму, розробленого США і союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за кошти країн НАТО. Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму $500 млн в рамках нового механізму.

Нагадаємо, за програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України, ще півтора мільярда – оголошені. Українська влада запропонувала США купити необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомлялося, Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України. Законопроєкт ухвалили 231 голосом проти 196. Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.

До слова, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів.

