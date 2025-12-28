Дональд Трамп продемонстрував схильність до фальсифікації історії, звинувативши Украхну у розв'язанні війни

Аналіз діяльності Дональда Трампа за 2025 рік продемонстрував, що тема війни в Україні залишається однією з найбільш спотворених у його риториці. Попри зміну статусу з кандидата на президента, Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. CNN виділив дві ключові маніпуляції, що стосуються України, інформує «Главком».

Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво – або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.

У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.