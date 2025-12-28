Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп продемонстрував схильність до фальсифікації історії, звинувативши Украхну у розв'язанні війни 

Аналіз діяльності Дональда Трампа за 2025 рік продемонстрував, що тема війни в Україні залишається однією з найбільш спотворених у його риториці. Попри зміну статусу з кандидата на президента, Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. CNN виділив  дві ключові маніпуляції, що стосуються України, інформує «Главком».

Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво – або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.

У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС. 

Зеленський наголосив, що Україна має чіткі позиції, які не підлягають обговоренню. Головною «червоною лінією» залишається юридичне визнання окупованих територій російськими.

У свою чергу президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

До слова, майже за рік ситуація на дипломатичній арені суттєво трансформувалася: якщо раніше Дональд Трамп заявляв про відсутність «козирів» у Києва, то зараз сторони готуються обговорювати не капітуляцію, а конструктивний план із 20 пунктів. Як пише кореспондент The Telegraph Джо Барнс, Україна має реальні шанси вибороти вигідні умови миру під час зустрічі лідерів у Флориді 28 грудня.

Теги: росія війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська
Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську
16 грудня, 23:23
Російська активістка назвала українську армію ключем до падіння путінського режиму
Російська активістка, що втекла з Москви до Києва, назвала єдину силу здатну знести Путіна
1 грудня, 18:00
У центрі скандалу опинився документальний фільм «Трамп: Другий шанс?»
Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд
16 грудня, 10:10
Нині триває 1387-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
11 грудня, 09:35
Буданов назвав медійну кампанію щодо мобілізації «наглухо програною»
Буданов: Україна сама зруйнувала свою мобілізацію
20 грудня, 10:23
Президент підкреслив, що українці відзначають Різдво у важкий час
Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)
24 грудня, 17:08
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 21:24
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
26 грудня, 02:28
Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
24 грудня, 11:19

Політика

«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік
Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua