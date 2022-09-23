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США наклали санкції на поліцію моралі Ірану

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
США наклали санкції на поліцію моралі Ірану
фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів США також звинуватило поліцію моралі у порушенні прав мирних демонстрантів

Сполучені Штати Америки наклали санкції на поліцію моралі Ірану через звинувачення у жорстокому поводженні з іранськими жінками. Про це пише Reuters.

США вважають це відомоство відповідальним за смерть 22-річної дівчини під вартою, що викликала протести в Ірані.

Міністерство фінансів США також звинуватило поліцію моралі у порушенні прав мирних демонстрантів.

Персональні санкції накладено на сімох високопоставлених іранських військових і співробітників служби безпеки, включно з командувачем Сухопутними силами іранської армії.

Місія Ірану в ООН наразі не прокоментувала накладення санкцій.

Нагадаємо, в Ірані пʼятеро людей були вбиті під час протестів через смерть 22-річної Махсі Аміні, яка була затримана правоохоронцями за порушення правил носіння хіджабу. 

Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям. 

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі. 

Як повідомлялося, мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.

Теги: санкції смерть Іран

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