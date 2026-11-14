«Енергетичне перемир’я». Зеленський пояснив, що говорили росіяни в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами розповів про позицію Росії щодо енергетичного перемир'я

«Рускіє не хочуть»

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі відмовилася предметно обговорювати енергетичне перемир'я з Україною, заявивши про відсутність відповідних повноважень. Представники Москви також запропонували вирішувати питання припинення вогню безпосередньо з Володимиром Путіним. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

За словами глави держави, українська сторона запропонувала припинити удари по енергетичній інфраструктурі, однак російські переговорники заявили, що не мають мандату ухвалювати такі рішення.

«Щодо пропозиції зробити енергетичний сізфаєр: «рускіє» не хочуть. На зустрічі в Абу-Дабі російська делегація сказала, що в них немає мандату вирішувати це питання, але ми бачимо і небажання», – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що аналогічна ситуація виникла й під час обговорення інших можливих форматів припинення вогню. Російські представники відмовилися переходити до деталей, посилаючись на необхідність погодження рішень із Путіним.

«Так само, як і будь-яке інше припинення вогню не обговорювалось в деталях, тому що «рускіє» сказали: «Вирішуйте це з Путіним», – розповів глава держави.

У відповідь українська делегація запропонувала організувати переговори безпосередньо на рівні лідерів, щоб обговорити питання, які російські представники не уповноважені вирішувати самостійно.

«На що наша команда сказала: «Ми ж для цього і пропонували: якщо у вас все вирішує Путін, тоді давайте зустріч лідерів», – пояснив Зеленський.

За підсумками переговорів сторони домовилися, що американська делегація вирушить до російського президента для подальшого обговорення можливості припинення вогню.

«У підсумку домовились, що американська команда полетить до Путіна і про це поговорить. На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін», – наголосив президент.

Таким чином, за оцінкою Зеленського, головною перешкодою для досягнення домовленостей залишається позиція російського керівництва, а питання енергетичного перемир'я поки залишається без погодженого рішення.

Також Зеленський розповів про головні досягнення Абу-Дабі. Президент також анонсував головні теми наступного «Рамштайну».

Володимир Зеленський розповів, що американська сторона вперше порушила питання можливого вступу України до НАТО в обмін на вихід українських військ із Донбасу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що переговори України та Росії щодо припинення вогню завершилися без домовленостей. 11 листопада Зеленський заявив, що російська делегація не мала повноважень погоджувати припинення ударів по енергетичних об'єктах і критичній інфраструктурі.

Також «Главком» писав про нові подробиці переговорів в Абу-Дабі, які розкрив Зеленський. За словами президента, українська сторона пропонувала припинити атаки на енергетику та знизити напруженість у Чорному морі. Натомість російські представники дали зрозуміти, що Москва має намір продовжувати удари по Україні.

Крім того, «Главком» повідомляв про заяву Зеленського щодо можливості завершення війни до кінця 2026 року. Президент наголосив, що подальший прогрес у переговорному процесі значною мірою залежить від результатів контактів американських представників із Путіним.