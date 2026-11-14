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Зеленський: Путін хоче змінити кордони в Європі. Це факт

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський: Путін хоче змінити кордони в Європі. Це факт
Володимир Зеленський застеріг від перегляду системи європейської безпеки до завершення війни в Україні
фото: Getty Images, Zelenskiy / Official

Президент: «Європейцям потрібно до цього дуже серйозно ставитися, і вони саме так до цього і ставляться всі»

Президент України Володимир Зеленський застеріг від спроб переглянути архітектуру європейської безпеки в межах переговорів США та Росії, перш ніж буде завершено війну проти України. За словами глави держави, американська сторона порушувала питання нової системи безпеки у світі та Європі, однак саме Москва зацікавлена в перегляді чинного порядку. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент «Главкома».

Зеленський розповів, що попередив українську переговорну команду про ризики, пов'язані з обговоренням нової системи безпеки. На його переконання, ця тема не повинна ставати головною в переговорному процесі або просуватися з ініціативи України.

«І є ще питання, яке піднімала американська сторона – певна інша структура безпеки після війни у світі і в Європі, передусім в Європі. На мій погляд, це може бути небезпечно. Я про це говорив раніше і попередив нашу команду про це теж», – зазначив Зеленський.

Глава держави припустив, що саме перспективою перегляду європейської системи безпеки Вашингтон міг зацікавити російську сторону в переговорах.

«Але, я вважаю, що саме на цю адженду американці затягували «рускіх», тому що «рускіє» зацікавлені саме в цьому – переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі», – пояснив президент.

Зеленський попередив про загрозу зміни кордонів у Європі

На думку президента, останні сигнали Володимира Путіна підтверджують небезпеку такого підходу. Зеленський переконаний, що Кремль прагне не лише змінити умови безпеки, а й переглянути державні кордони на континенті. «Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації», – наголосив він.

Зеленський повідомив, що вже обговорив свої побоювання з представниками країн Північної Європи та іншими європейськими партнерами. За його словами, співрозмовники серйозно ставляться до можливих ризиків.

Президент наполягає, що переговори мають відбуватися в чіткій послідовності: спочатку припинення вогню, потім завершення війни та забезпечення гарантій безпеки для України.

«Немає гарантій безпеки в Європі і для Європи без України. Це просто неможливо. Не можна ставити все з ніг на голову і спочатку говорити про зміну структури безпеки у світі чи загалом на континенті, а тільки потім – говорити про закінчення цієї війни та гарантії безпеки Україні», – заявив Зеленський.

Чого Росія прагне домогтися від НАТО

Глава держави також нагадав про російські пропозиції 2021 року, які передбачали перегляд балансу сил у Європі, послаблення військової присутності НАТО та виведення американських військ.

«І схоже, що в 2021 році Путін привозив Байдену саме цю ідею: перерозподіл сил в Європі та світі, послаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ. Будь-які подібні зміни дуже небезпечні», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Росія не має права визначати безпекову політику держав НАТО. Він також поставив під сумнів мотиви Москви, яка прагне домогтися скорочення військової присутності Альянсу в Європі.

«По-перше, Росія точно не може вирішувати за всі суспільства, які входять в НАТО. По-друге, якщо Росія хоче прибрати сили, які стоять на захисті, то для чого?» – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нові вимоги Росії до Заходу щодо європейської безпеки. За даними The New York Times, Москва запропонувала вивести війська НАТО з держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, припинити військову допомогу Україні та обмежити ядерні гарантії для європейських союзників.

Також «Главком» писав, що Кремль повернувся до вимог 2021 року під час переговорів в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков підтвердив, що російська делегація знову порушувала питання архітектури європейської безпеки та попередніх пропозицій Москви.

Крім того, «Главком» повідомляв про заяву Каї Каллас щодо головної перешкоди для миру в Україні. Очільниця європейської дипломатії наголосила, що Росія досі не продемонструвала готовності до припинення вогню.

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Теги: Володимир Зеленський Україна США путін переговори

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