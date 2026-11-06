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Іран відправив керівника Ради національної безпеки до Москви з посланням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран відправив керівника Ради національної безпеки до Москви з посланням
Мохсен Резаї відвідав Москву
фото: АР

Росія є давнім союзником Ірану

Голова Ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї відвідав Москву, щоб передати особисте послання від аятоли Хаменеї та обговорити питання будівництва газопроводу для імпорту російського газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану зустрівся у четвер у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, де передав особисте послання від Моджтаби Хаменеї щодо війни в Ірані та обговорив питання, яке обидві сторони назвали «зміцненням зв’язків».

Головний чиновник Ірану з питань безпеки схарактеризував зустріч як «надзвичайно важливий обмін думками», під час якого обговорювалися «післявоєнна ситуація та регіональна безпека».

Ця зустріч, про яку заздалегідь не повідомлялося, відбулася після переговорів диктатора з його іранським колегою Масудом Пезешкіаном у Москві під час саміту Форуму країн-експортерів газу минулого тижня.

Росія є давнім союзником Ірану і, як стверджується, під час війни надавала Тегерану розвіддані та обладнання. Тегеран раніше підтримав Росію в її повномасштабному вторгненні в Україну та надав їй технологію безпілотників шахед.

Нагадаємо, Росія погодилася поставити Ірану 90 пускових установок для високоточних керованих ракет, які російська армія використовує під час бойових дій в Україні. Відповідне замовлення виявили у виробничих документах російського оборонного підприємства.

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Теги: путін росія Іран

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