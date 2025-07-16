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США та Європа виставили Ірану дедлайн: Axios розповів, коли вимагають укласти ядерну угоду 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США та Європа виставили Ірану дедлайн: Axios розповів, коли вимагають укласти ядерну угоду 
У свою чергу Іран заявляє, що підстав для повторного введення санкцій немає
фото з відкритих джерел

Якщо домовленість не буде досягнута до кінця літа, європейські країни запустять механізм «snapback» – автоматичне повернення усіх санкцій

Сполучені Штати та європейські партнери встановили кінцевий термін для досягнення нової ядерної угоди з Іраном. Якщо домовленість не буде укладена до кінця серпня, Тегерану загрожують відновлення жорстких санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як стверджують джерела видання, держсекретар США Марко Рубіо разом із міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії провели телефонні переговори 14 липня. У ході розмови сторони погодилися: якщо домовленість не буде досягнута до кінця літа, європейські країни запустять механізм «snapback» – автоматичне повернення усіх санкцій Ради Безпеки ООН, які були скасовані після підписання ядерної угоди 2015 року.

Процедура запуску «snapback» триває 30 днів. За словами інформаторів, Франція, Німеччина та Велика Британія прагнуть завершити цей процес ще до початку головування Росії в Раді Безпеки ООН, яке заплановане на жовтень.

Іран у відповідь заявляє, що підстав для повторного введення санкцій немає, а в разі такого кроку з боку Заходу країна пригрозила вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Раніше ми писали, що Москва наполягає на укладенні ядерної угоди між Тегераном і Вашингтоном, оскільки побоюється, що Іран може не витримати нових атак від Ізраїлю та США. Це становитиме загрозу для економічних інтересів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як відомо, Кремль давно дотримується позиції, що режим має право розвивати ядерну програму, водночас визнаючи необхідність обмеження прагнень Тегерана здобути ядерну зброю. Водночас нещодавно зʼявилися повідомлення, що Росія тисне на Іран, аби той погодився на угоду, яка забороняє йому збагачувати уран для будь-яких цілей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран планує співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, попри нові обмеження, накладені іранським парламентом.

До слова, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню каже, що французький президент Емануель Макрон телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму. 

Теги: Іран США Марко Рубіо переговори Велика Британія Франція Європа Німеччина

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