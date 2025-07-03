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У США літак Boeing 737 втратив важливу деталь під час польоту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У США літак Boeing 737 втратив важливу деталь під час польоту
На дорогу в Північній Кароліні впав закрилок літака авіакомпанії Delta Airlines
фото: nypost.com

Фрагмент крила літака впав на під'їзну дорогу у Північній Кароліні й екіпаж нічого не здогадувався, доки борт не приземлився

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Delta Air Lines, який виконував регулярний рейс з Атланти до Ролі (Північна Кароліна, США), втратив фрагмент крила під час польоту. Деталь, що відламалася, впала на житловий район міста Ролі, створивши потенційно небезпечну ситуацію для місцевих жителів. Про це пише «Главком» з посиланням на New York Post.

За інформацією розслідування, частина закрилка задньої кромки лівого крила відокремилася від літака в повітрі. Цей елемент конструкції відіграє критично важливу роль в аеродинаміці повітряного судна, особливо при зльоті та посадці, допомагаючи літаку ефективно сповільнюватись та набирати висоту.

«Літак вдало приземлився, і тільки після посадки екіпаж виявив, що частина закрилка задньої кромки лівого крила відсутня. Авіакомпанія Delta всебічно співпрацюватиме зі слідчими органами, оскільки для нас немає нічого важливішого за безпеку пасажирів і екіпажу», – заявив офіційний представник авіаперевізника.

Частина крила літака авіакомпанії Delta Airlines відвалилась просто під час польоту
Частина крила літака авіакомпанії Delta Airlines відвалилась просто під час польоту
Atlanta News First

За даними розслідування, металевий фрагмент крила впав у небезпечній близькості від проїжджої частини, всього за метр від припаркованого автомобіля. Завдяки щасливому випадку внаслідок інциденту ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Це не перший технічний інцидент з літаками Delta Air Lines за останній час. На початку 2024 року в одного з повітряних суден компанії сталося мимовільне розкриття аварійного трапу в ситуації, коли цього не було необхідності.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування інциденту для з'ясування причин відділення частини крила та запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, у США літак American Airlines зі 153 пасажирами повернувся в аеропорт Лас-Вегаса після того, як з одного з його двигунів почав йти дим та виднілося полумʼя.

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Теги: авіація США розслідування аеропорт літак

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