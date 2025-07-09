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Міноборони Франції пояснило, навіщо Макрон телефонував Путіну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міноборони Франції пояснило, навіщо Макрон телефонував Путіну
Російський диктатор та президент Франції провели телефонну розмову 1 липня
фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони, ключовою темою розмови політиків стала ядерна програма Ірану

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню каже, що французький президент Емануель Макрон телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтервʼю Valeurs actuelles.

Лекорню підкреслив занепокоєність Франції розвитком іранської ядерної програми, особливо після останніх ударів Ізраїлю і США по ядерних обʼєктах Ірану. За його словами, для стримування ядерних амбіцій Ірану «треба працювати з членами Ради безпеки ООН, великими ядерними державами, незалежно від розбіжностей, які можуть бути з цими країнами в інших питаннях».

На уточнення, чи з цієї причини Емманюель Макрон зателефонував главі Кремля 1 липня, глава французького Міноборони відповів: «Звичайно». «Останній раз президент Макрон дзвонив Путіну у вересні 2022 року щодо атомної електростанції в Запоріжжі, в Україні, тобто щодо ядерної енергетики», – каже він.

Раніше «Главком» повідомляв, що 1 липня російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це був їхній перший контакт з 2022 року, про який відомо публічно.  Еммануель Макрон закликав Путіна домовитися про припинення вогню в Україні «якомога швидше». Також Єлисейський палац повідомив, що французький президент має намір продовжити «розмови» з російським диктатором.

До слова, французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман стверджує, що Франція не повинна розмовляти з російським лідером ні про що інше, окрім виведення військ з України. Глюксман зауважив, що у комюніке Єлисейського палацу після першого телефонного дзвінка між Макроном і Путіним, починаючи з 2022 року, зміст розмови про Україну займає лише чотири рядки.

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Теги: Еммануель Макрон путін Іран ядерна зброя

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