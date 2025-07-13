Іран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ

Іран заявляє про готовність співпрацювати з МАГАТЕ, але з новими умовами та обмеженнями

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у суботу заявив, що Іран планує співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії, попри нові обмеження, накладені іранським парламентом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Арагчі, новий закон, ухвалений в Ірані після бомбардувань Ізраїлю та США минулого місяця, передбачає, що інспекції іранських ядерних об’єктів МАГАТЕ мають бути схвалені Вищою радою національної безпеки – вищим органом безпеки країни.

«Запити МАГАТЕ щодо продовження моніторингу в Ірані будуть…розглядатися Радою у кожному конкретному випадку з урахуванням питань безпеки», – сказав міністр, додавши, що співпраця Ірану з агентством не припинилася, але набуде нової форми та керуватиметься через Вищу раду нацбезпеки.

Очільник іранського МЗС повторив, що Іран не погодиться на будь-яку ядерну угоду, яка не дозволить йому збагачувати уран. Тегеран погодиться лише на переговори, що обмежуються його ядерною програмою і не охоплюють оборонні питання, такі як ракети.

Арагчі також висловив занепокоєння щодо безпеки інспекторів МАГАТЕ та ризику поширення радіоактивних матеріалів або вибуху залишків боєприпасів на об’єктах. «Для нас наближення інспекторів МАГАТЕ до ядерних об’єктів має як аспект безпеки…так і безпеку самих інспекторів – це питання, яке необхідно вивчити», – наголосив він.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше за останні 20 років відкликало своїх інспекторів з Ірану. Причиною стали зміни в іранському законодавстві, що потенційно загрожують криміналізацією діяльності міжнародних спостерігачів.