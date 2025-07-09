Макрон почав вимагати у Стармера зменшити міграційну привабливість Великої Британії

Макрон вимагає від Стармера зменшити міграційну привабливість Великої Британії для угоди щодо Ла-Маншу

Президент Франції Еммануель Макрон висунув вимоги до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, аби той зробив країну менш привабливою для нелегальних мігрантів, які перетинають Ла-Манш. Це є умовою для укладення нової угоди «один приходить, один виходить», що дозволить Британії легально повертати нелегальних мігрантів до Франції вперше з часів Brexit. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegraph.

Макрон вважає, що Британія несе відповідальність за рекордну кількість перетинів Ла-Маншу малими човнами (20 600 мігрантів цього року). Джерело в Єлисейському палаці повідомило виданню, що французький президент очікує заходів «щодо усунення корінних причин факторів, що приваблюють людей до Сполученого Королівства».

Три ключові вимоги Макрона до Стармера:

Придушення чорного ринку праці: Французька сторона вважає, що легкість, з якою мігранти можуть отримати нелегальну роботу у Великій Британії, перетворює її на «Ельдорадо». Макрон вимагає посилити контроль за працевлаштуванням, особливо у гіг-економіці та доставці, а також ввести посвідчення особи європейського зразка. Міністр внутрішніх справ Іветт Купер вже визначила боротьбу з нелегальними іноземними працівниками пріоритетом, збільшивши кількість рейдів на підозрілі компанії на 48% та потроївши штрафи.

Перегляд соціальних виплат: Макрон вважає пільги для мігрантів, яким успішно надано притулок, ще одним «фактором притягання», який необхідно вирішити.

Спрощення возз'єднання сімей: Президент Франції хоче, щоб Велика Британія приймала одного справжнього шукача притулку з Франції, який прагне возз'єднатися з членом сім'ї у Великій Британії, на кожного нелегального мігранта, якого Франція приймає назад. Вважається, що це зменшить стимули для небезпечних перетинів.

Угода між Парижем та Лондоном може бути підірвана через занепокоєння п'яти країн-членів ЄС, які несуть основний тягар європейських мігрантів. Вони висловили побоювання, що ця угода змусить їх приймати більше мігрантів.

Нагадаємо, конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Politico зазначає, що головною причиною непорозумінь між двома лідерами стало питання співпраці зі Сполученими Штатами. За словами двох французьких чиновників, «коаліція охочих» не має чіткого напряму. Вони вважають, що частково проблема полягає у наданні Великою Британією великого значення гарантіям США, які так і не були реалізовані.