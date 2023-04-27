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США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
США та Південна Корея підписали два десятки меморандумів про співпрацю: деталі
фото yonhap

10 з підписаних угод стосуються сфери високих технологій

Меморандуми про взаєморозуміння були підписані під час заходу ділового партнерства у Вашингтоні у вівторок, 25 квітня, за участю 45 високопоставлених чиновників двох країн у рамках державного візиту президента Юн Сок Йоля у США.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Південна Корея і Сполучені Штати підписали 23 меморандуми для посилення двостороннього співробітництва в передових галузях промисловості та енергетики.

10 з підписаних угод стосуються сфери високих технологій, решта 13 торкаються двосторонніх зв'язків в енергетичній галузі.

«Альянс Південної Кореї та США вийшов за рамки традиційного військового та безпекового альянсу і перетворився на технологічний альянс» , – сказав міністр промисловості Південної Кореї Лі Чанг Янг.

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Теги: США Південна Корея Меморандум

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