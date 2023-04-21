Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло судно РФ

Четверо російських моряків вважаються зниклими безвісти

Російський рибальський човен загорівся біля узбережжя Південної Кореї, на його борту було 25 громадян, четверо людей зниклих безвісти. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними видання, судно вагою 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктів. У водах поблизу південно-східного узбережжя Південної Кореї на кораблі спалахнула пожежа.

На порятунок російських моряків вирушила берегова охорона Південної Кореї. Рятувальники евакуювали 21 особу, з 19 не постраждали. Ще двоє отримали легкі травми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще четверо російських моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуки тривають, рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Кореї.

Раніше повідомлялося, що суховантаж під прапором Китаю затонув у Татарській протоці біля берегів Сахаліну.

До слова, нещодавно біля берегів Італії затонуло судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану. Наразі спецслужби виявили тіла щонайменше 40 людей.