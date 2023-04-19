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Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
Президент Південної Кореї Юн Сок Єль перед візитом до США зробив важливу заяву
фото з відкритих джерел

Президент Південної Кореї вперше назвав умови надання Україні озброєння

Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Єль, повідомляє Reuters.

Напередодні візиту до США Юн Сок Єль сказав, що його уряд вивчає засоби захисту та відновлення України так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу після Корейської війни 1950-53 років.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», – зазначив Юн.

За його словами, не може бути обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення відповідно до міжнародного та внутрішньодержавного права.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

До слова, адміністрація американського президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тисяч 155-мм снарядів корейського виробництва як кредиту.

У минулому році США закупили у Південній Кореї 100 тис. таких снарядів і запросили ще 100 тис. в лютому поточного року. Сеул погодився надати в п'ять разів більше, але в борг. Це приблизно половина від кількості снарядів, які США надали Україні протягом 2022 року. Надані «в оренду» снаряди залишаються власністю корейського уряду і мають бути згодом повернуті.

Надання снарядів за такою схемою дозволяє уряду Південної Кореї бути впевненим, що зброя не потрапить в Україну, мінімізувати дипломатичні ризики і уникнути проблем у відносинах з Росією

Теги: озброєння війна Україна Південна Корея

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