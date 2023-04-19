Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову

Президент Південної Кореї вперше назвав умови надання Україні озброєння

Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Єль, повідомляє Reuters.

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Напередодні візиту до США Юн Сок Єль сказав, що його уряд вивчає засоби захисту та відновлення України так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу після Корейської війни 1950-53 років.

«Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці», – зазначив Юн.

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За його словами, не може бути обмежень щодо підтримки захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення відповідно до міжнародного та внутрішньодержавного права.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

До слова, адміністрація американського президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тисяч 155-мм снарядів корейського виробництва як кредиту.

У минулому році США закупили у Південній Кореї 100 тис. таких снарядів і запросили ще 100 тис. в лютому поточного року. Сеул погодився надати в п'ять разів більше, але в борг. Це приблизно половина від кількості снарядів, які США надали Україні протягом 2022 року. Надані «в оренду» снаряди залишаються власністю корейського уряду і мають бути згодом повернуті.

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Надання снарядів за такою схемою дозволяє уряду Південної Кореї бути впевненим, що зброя не потрапить в Україну, мінімізувати дипломатичні ризики і уникнути проблем у відносинах з Росією