Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американець виграв у лотерею і ледве не втратив гроші через неуважність

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американець виграв у лотерею і ледве не втратив гроші через неуважність
Мешканець США пропустив повідомлення та дзвінки про свій виграш
фото з відкритих джерел

Переможець спершу не повірив, що виграв таку велику суму грошей

62-річний житель штату Мічиган, США зірвав джек-пот у лотерею, але пропустив повідомлення та дзвінки про виграш і мало не втратив $261 тис. Про це повідомляє Michigan Lottery Connect.

Лотерейний квиток, який купив чоловік, не виграв у першому розіграші. Однак після цього американець отримав можливість взяти участь у лотереї другого шансу. Він знав, що бере участь у новому розіграші, проте не припускав, що може стати переможцем, тому не чекав на результати.

Восьмого березня американець виграв $261 тис, однак упродовж тривалого часу не знав про це. Нарешті він помітив лист, що прийшов на його електронну пошту, з пропозицією звернутися в офіс лотереї. За словами переможця, він спершу не повірив, що виграв таку велику суму. «Я переглянув свою електронну пошту та телефон і побачив, що пропустив листи та телефонні дзвінки про виграш і що крайній термін подання документів для отримання призу – наступний день», – розповів неуважний переможець лотереї.

Американець негайно зателефонував до офісу лотереї, подав необхідні документи та незабаром отримав грошовий приз. Він планує відкласти гроші на пенсію. «Виграш – це фантастичне почуття. Він дозволить мені вийти на пенсію раніше, ніж я планував», – зізнався він.

Читайте також:

Американець виграв у лотерею одразу шість разів: як він це зробив

Теги: лотерея США квиток чоловік документи телефон гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам доведеться відбудовувати країну
Десять проблем, які треба вирішувати після війни
9 березня, 13:24
Згідно із повідомлення поліції, Ступка виїхав на смугу зустрічного руху
Остап Ступка в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП у Києві: актора затримано
5 квiтня, 12:31
Голд перетворила компанію із фірми з чотирма вуличними магазинами на багатомільйонний бізнес
Померла одна з найбагатших жінок Британії – очолювала імперію з виробництва секс-товарів
17 березня, 17:36
Харківщина без світла, в Антонівці окупанти понівечили церкву: ситуація в регіонах
Харківщина без світла, в Антонівці окупанти понівечили церкву: ситуація в регіонах
21 березня, 10:47
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
22 березня, 15:45
Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
30 березня, 13:59
Компанія Cisco, що розробляє та продає мережеве обладнання вирішила припинити усі роботи в РФ
Світова IT-компанія знищила своє обладнання у Росії та озвучила причини рішення
6 квiтня, 11:51
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
24 березня, 14:22
Резніков повідомив, що пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
5 квiтня, 18:06

Соціум

Американець виграв у лотерею і ледве не втратив гроші через неуважність
Американець виграв у лотерею і ледве не втратив гроші через неуважність
У Воронежі прогримів вибух неподалік авіазводу
У Воронежі прогримів вибух неподалік авіазводу
Екскомандира «Вагнера» заарештовано у Швеції
Екскомандира «Вагнера» заарештовано у Швеції
У центрі Стамбула впав п'ятиповерховий будинок (фото)
У центрі Стамбула впав п'ятиповерховий будинок (фото)
Активісти понівечили улюблений ресторан Макрона
Активісти понівечили улюблений ресторан Макрона
У Росії затримали активістку за плакат «Путін їсть дітей» (відео)
У Росії затримали активістку за плакат «Путін їсть дітей» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
15K
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
14K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
8518
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
8092
Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів?
7471
Відновили темп у Бахмуті. Британська розвідка повідомила про успіхи окупантів

Новини

Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02
Загарбники заміщують українське населення Маріуполя на вихідців з Далекого Сходу та Кавказу – Андрющенко (відео)
Вчора, 22:42
Окупанти проводять заміну гауляйтерів у Запорізькій області – Федоров
Вчора, 22:14
Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні
Вчора, 21:02
Австрія не допомагатиме Україні з розмінування територій під час війни: яка причина
Вчора, 19:54
До списку світової спадщини ЮНЕСКО планують включити історичний центр Чернігова
Вчора, 19:32

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту