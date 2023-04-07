Американець виграв у лотерею і ледве не втратив гроші через неуважність
Переможець спершу не повірив, що виграв таку велику суму грошей
62-річний житель штату Мічиган, США зірвав джек-пот у лотерею, але пропустив повідомлення та дзвінки про виграш і мало не втратив $261 тис. Про це повідомляє Michigan Lottery Connect.
Лотерейний квиток, який купив чоловік, не виграв у першому розіграші. Однак після цього американець отримав можливість взяти участь у лотереї другого шансу. Він знав, що бере участь у новому розіграші, проте не припускав, що може стати переможцем, тому не чекав на результати.
Восьмого березня американець виграв $261 тис, однак упродовж тривалого часу не знав про це. Нарешті він помітив лист, що прийшов на його електронну пошту, з пропозицією звернутися в офіс лотереї. За словами переможця, він спершу не повірив, що виграв таку велику суму. «Я переглянув свою електронну пошту та телефон і побачив, що пропустив листи та телефонні дзвінки про виграш і що крайній термін подання документів для отримання призу – наступний день», – розповів неуважний переможець лотереї.
Американець негайно зателефонував до офісу лотереї, подав необхідні документи та незабаром отримав грошовий приз. Він планує відкласти гроші на пенсію. «Виграш – це фантастичне почуття. Він дозволить мені вийти на пенсію раніше, ніж я планував», – зізнався він.
Коментарі — 0