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Убивство українки в Голлівуді: з актора Болдуїна знято звинувачення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Убивство українки в Голлівуді: з актора Болдуїна знято звинувачення
Алеку Болдуїну загрожувало до півтора року в'язниці
фото з відкритих джерел

Знаменитий актор звинувачувався у ненавмисному вбивстві Хатчинс та пораненні ще одного учасника знімальної групи

Адвокати голлівудського кіноактора Алека Болдуїна оголосили, що з їхнього підзахисного знято кримінальні звинувачення у зв'язку з фатальним інцидентом на знімальному майданчику фільму «Раст», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Хатчинс. Про це повідомляє BBC.

Знаменитий актор звинувачувався у ненавмисному вбивстві Хатчинс та пораненні ще одного учасника знімальної групи у 2021 році в штаті Нью-Мексико, де проходили зйомки картини.

Хатчинс була вбита під час репетиції однієї зі сцен пострілом з реквізитного револьвера, яким за сюжетом фільму користувався Болдуїн і який з якоїсь причини виявився зарядженим бойовими патронами замість холостих.

Про зняття звинувачень було оголошено менш як за два тижні до початку судового процесу, за підсумками якого Болдуїну, у разі визнання його винним, загрожувало до півтора року в'язниці.

Збройовий технік картини Ханна Гутьєррес-Рід також звинувачується у заподіянні смерті через необережність. Поки не зрозуміло, чи планують прокурори зняти звинувачення щодо неї.

За інформацією газети LA Times, прокурори, які ведуть цю справу, нещодавно встановили, що антикварний «кольт» 45-го калібру, з якого було вбито Хатчинс, було модифіковано: конструкція встановленого в нього нового спускового механізму робила мимовільний постріл більш ймовірним.

Цього ж дня стало відомо, що знімальна група під керівництвом Алека Болдуїна відновила роботу над вестерном, перервану після трагедії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болдуїн подав до суду проти членів знімальної групи фільму «Іржа», під час роботи над яким було застрелено українку-оператора Галину Хатчинс.

Асистент режисера фільму «Іржа» (Rust) Девід Холс став першим засудженим у справі про ненавмисне вбивство Хатчинс.

Теги: Галина Хатчинс актор США вбивство кіно

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