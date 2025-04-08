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У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Білому домі пройшла спільна пресконференція Нетаньягу та Трампа: головні заяви
Президент США Трамп на пресконференції: Ми друзі Ізраїлю
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном та подальше майбутнє Гази

Пресконференція президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу пройшла у Білому домі у вузькому колі журналістів, незважаючи на новину про те, що її скасували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook Білого дому.

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у понеділок, 7 квітня, прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом. Це зробило його першим світовим лідером, який отримав другу аудієнцію з президентом США під час його другого терміну.

Трамп та Нетаньягу обговорили тарифи, угоду щодо ядерної зброї з Іраном, а ще подальше майбутнє Гази.

Головні заяви Трампа:

  • Тарифи можуть бути постійними, а можуть бути і перемовини;
  • У мене була чудова дискусія щодо Ірану і торгівлі з Нетаньягу;
  • США та Іран ведуть прямі переговори, тому між США та Іраном у суботу відбудеться контакт майже на найвищому рівні;
  • Війна в Газі припиниться в недалекому майбутньому;
  • Якщо Пекін не скасує свої відповідні мита до 8 квітня, ми збільшимо мита на поставки з КНР у розмірі ще на 50%;
  • Торгівля з Європейським Союзом має бути справедливою та взаємною. ЄС доведеться купувати енергоносії в нас;
  • Ми друзі Ізраїлю. Я найкращий президент, який колись був.

Головні заяви Нетаньяху:

  • Ми скоротимо розрив в експорті/імпорті між Ізраїлем та США. А також існуючі торгові бар'єри. Ізраїль має стати прикладом для інших країн – ми не почали вводити мита у відповідь;
  • Ми говорили про Іран. В них не буде ядерної зброї. Це може  бути дипломатично, але ми в жодному разі цього не допустимо;
  • Ми не хочемо, щоб Туреччина використовувала Сирію як базу для своїх операцій. Ми говорили про те, як уникнути конфлікту, і Трамп міг би стати посередником у цьому питанні.

Нагадаємо, увечері 6 квітня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль ракетами. У відповідь на це ЦАХАЛ розширить наступ у Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

ХАМАС завдав ударів по території Ізраїлю десятьма ракетами. Армія оборони Ізраїлю заявила, що приблизно п'ять снарядів були успішно перехоплені.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав ХАМАС скласти зброю, а його лідерів – покинути сектор Гази. Він також заявив про намір продовжувати тиск на угруповання.

Теги: США тарифи Ізраїль Дональд Трамп

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