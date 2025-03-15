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Протести проти Трампа та вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Протести проти Трампа та вибухи у Росії: головне за ніч
Учасники маршу вимагають усунення Трампа з посади президента
фото: Minnesota Protests

Організатори протестів у США закликають долучитися до акції не лише ветеранів, а й інших громадян – зокрема тих, хто підтримує Україну у війні з Росією

У США ветерани протестують проти Трампа, у Волгограді у Росії пролунали вибухи, а міста України у черговий раз постраждали від ворожої атаки. «Главком» зібрав головні події ночі проти 15 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Протести у США

Тисячі ветеранів вийшли на акції протесту у Вашингтоні та інших містах США, щоб висловити невдоволення президентом Дональдом Трампом і його адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Учасники протесту виступають проти ініційованих адміністрацією Трампа скорочень соціального забезпечення, зменшення кількості робочих місць для ветеранів у федеральних установах, помилування учасників заворушень 6 січня, а також обмеження медичних послуг для ветеранів.

Марш «NowDC» організував рух Fourteenth Now. Його учасники вимагають усунення Трампа з посади президента, заявляючи, що його дії під час подій 6 січня 2021 року можуть вважатися заколотом.

Вибухи у Росії

У ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

Атака на міста України

Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ударів у Сумах та Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сумську ОВА та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У Сумській ОВА написали, що ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог масовано атакував Одещину ударними дронами.

У Херсоні внаслідок російської атаки є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін повідомив, що одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал. Внаслідок атаки у Центральному районі загорівся приватний будинок. За його словами, Херсон вдруге за день потерпає від ворожих авіаударів.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Постраждали – п’ятеро.

Також окупанти атакували Чернігів. Є влучання у дев’ятиповерховий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Брижинський повідомив, що внаслідок атаки горіла автостоянка, пожежу приборкали.

«Пошкоджено девʼятиповерховий будинок. На автостоянці пожежу локалізовано. Наразі серед людей постраждалих немає. На місці працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків», – написав Брижинський.

«Жарт» Трампа

Президент США Дональд Трамп пояснив свою передвиборчу обіцянку вирішити повномасштабне вторгнення Росії в Україну «за 24 години». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон.

Еткіссон відзначила складність вирішення повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що «закінчить цю війну за 24 години».

«Ну, я був дещо саркастичний (в іншому перекладі: «Я жартував» – «Главком»), коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити, і я думаю, що мені це вдасться», – пояснив президент США.

Теги: окупанти Дональд Трамп Херсон Чернігів чоловік ворог обмеження США протест ветеран війна Україна росія вибух

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