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Україна покидає Курську область під тиском США? Дані Le Monde

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна покидає Курську область під тиском США? Дані Le Monde
Журналісти зауважують, що не останню роль у тому, що ЗСУ «залишають Курщину», зіграло рішення Дональда Трампа призупинити допомогу
фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Населені пункти, які поступово переходили під контроль російських військ, бралися практично без бою, зокрема, Суджа»

Україна, ймовірно, виходить з Курської області РФ під тиском США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Le Monde.

«За даними аналітиків, українські війська залишають цей прикордонний регіон майже без бою. Відсутність фото груп полонених або значних захоплень покинутого українського озброєння свідчить про те, що бойові дії не були дуже інтенсивними. Хоча протягом трьох років широкомасштабної війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір, займаючи оборонну позицію, цього явно не було на Курщині останніми тижнями», – йдеться у матеріалі.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зауважує, що «населені пункти, які поступово переходили під контроль російських військ, бралися практично без бою, зокрема, Суджа».

Журналісти зауважують, що не останню роль у тому, що ЗСУ «залишають Курщину», зіграло рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову і розвідувальну допомогу Україні. Аналітики розмірковують, чи не було виведення українських військ з Курської області передумовою для переговорів про припинення вогню з Росією.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною.

Згодом міністерство оборони Російської Федерації заявило про захоплення декількох населених пунктів у Курській області. Як зазначається, серед них є й Суджа.

Раніше російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ.

До слова, ввечері 12 березня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що в операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях російського міста Суджа та районах довкола нього, продовжуються активні бойові дії.

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Теги: армія путін озброєння диктатор Курщина США

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