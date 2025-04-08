Мита, які ввів Трамп, зробили його біднішим на $500 млн – Forbes

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари

На момент оголошення мит 2 квітня статки Трампа оцінювались у $4,7 млрд, а вже за кілька днів – у $4,2 млрд

Після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу. Як передає «Главком», про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, на момент оголошення мит 2 квітня статки Трампа оцінювались у $4,7 млрд, а вже за кілька днів – у $4,2 млрд.

Найбільших втрат зазнала його частка у Trump Media & Technology Group, яка впала в ціні на 8%, сягнувши найнижчого рівня з жовтня 2024 року. Також знецінилися його комерційна нерухомість, поля для гольфу, готельні активи та навіть прибутки від криптовалют.

Спільні компанії Трампа з великими забудовниками, зокрема Vornado Realty Trust, втратили до 14% вартості. Його готельний бізнес, насамперед курорт Trump National Doral у Маямі, також опинився під тиском через загальний спад у сфері гостинності. Збитки від можливого падіння вартості клубних активів можуть скласти ще понад $70 млн.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

До слова, президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських тарифів стала причиною призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok та його подальшого функціонування на території Америки. Також Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

Також Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов’язання придбати американську енергію на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від запроваджених мит Дональда Трампа. Таку заяву зробив президент СШАвідхиливши пропозицію Брюсселя запровадити тарифи «нуль за нуль» на автомобілі та промислові товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як відомо, світові ринки охопила тривога після підвищення мит у США. Як пояснює міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан, дії Дональда Трампа можуть спричинити масштабні збої у світовій торгівлі та порушити виробничі ланцюги.