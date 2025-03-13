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Дуда пропонує США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дуда пропонує США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі
Президент Польщі сподівається відновити проєкт зі спільного використання ядерної зброї
фото: Sipa/Scanpix

Польща не є ядерною країною, тому не має власної ядерної зброї

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Дуда вважає, що президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки із Західної Європи або США до Польщі. Цю можливість він нещодавно обговорював зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлогом.

«Кордони НАТО змістилися на схід із 1999 року, тому 26 років потому має відбутися зміщення й інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно», – каже він.

Польський президент нагадав, що Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі та не питала ні в кого дозволу.

Дуда сподівається відновити проєкт зі спільного використання ядерної зброї, який він представляв попередній адміністрації президента США Джо Байдена у 2022 році.

Росія попросила США вивести сили НАТО зі Східної Європи через що зростає значне занепокоєння. Європа вважає, що Росія виходить підсиленою з мирних переговорів з Україною за посередництва Дональда Трампа.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї.

До слова, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського союзу.

Крім того, повідомлялось, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. 

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Теги: Польща Дональд Трамп ядерна зброя Анджей Дуда

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