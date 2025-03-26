Медіа дізналися справжню реакцію Трампа на витік із секретного чату

Politico: Трамп був сповнений підозр через те, що Волц узагалі зберіг номер Ґолдберга на своєму телефоні

«Президент був розлючений тим, що Волц міг бути настільки дурним»

Президент США Дональд Трамп був розлючений, коли дізнався про витік інформації з чату в месенджері Signal, куди радник із нацбезпеки Марк Волц помилково додав редактора видання Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Три неназвані співрозмовники видання сказали, що Трамп також був сповнений підозр через те, що Волц узагалі зберіг номер Ґолдберга на своєму телефоні.

«Президент був розлючений тим, що Волц міг бути настільки дурним», – сказав один зі співрозмовників.

Водночас уже згодом Трамп публічно став на захист свого радника, сказавши, що той «засвоїв урок».

Однак кілька союзників Трампа вважають, що цим ситуація для Волца не скінчиться. Один із них зазначив, що інцидент ускладнив стосунки радника з нацбезпеки з найближчим оточенням Трампа.

Politico також зазначає, що президент США «має образу» на видання Atlantic через його статтю, у якій із посиланням на анонімні джерела стверджували, що Трамп назвав американців, загиблих на війні, «лохами та невдахами».

Крім того, Atlantic був одним із перших авторитетних медіа, які закликали до імпічменту Трампа під час його першого терміну.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Як повідомлялося, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену у звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.