Трамп обійшов увесь Конгрес США за одним несподіваним показником

Після повернення до Білого дому президент або керівники його активів здійснювали близько 80 торгових операцій щодня

Президент США Дональд Трамп або керівники його активів здійснили більше операцій із цінними паперами, ніж усі 535 членів Конгресу разом узяті. Йдеться про період після повернення американського лідера до Білого дому у січні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання проаналізувало фінансові декларації Трампа за 17 місяців – від його другої інавгурації до кінця червня 2026 року. За цей час президент або керівники його активів здійснили майже 28,7 тис. операцій із цінними паперами. У середньому це близько 80 операцій кожного торгового дня.

графік: Bloomberg

Для порівняння, за аналогічний період усі члени Конгресу США разом задекларували приблизно 22,2 тис. подібних транзакцій. Таким чином, показник Трампа виявився приблизно на 6,5 тис. операцій більшим.

Наразі портфель американського президента містить тисячі позицій в акціях, облігаціях та криптовалютах. Водночас Трамп публічно підтримує законопроєкт, який має заборонити членам Конгресу та їхнім родинам торгувати акціями.

Президент закликав ухвалити документ «без зволікань», щоб Конгрес «не міг корупційно наживатися на використанні інсайдерської інформації». Водночас сам Трамп під дію запропонованої заборони не потрапляє.

Bloomberg також звернуло увагу на окремі інвестиції американського президента. Зокрема, у першому кварталі 2026 року Трамп придбав акції сервісу доставки DoorDash на суму до $1,38 млн.

Уже у квітні Трамп під час публічного заходу показово замовив доставку їжі DoorDash до Білого дому. Це сталося після того, як у його портфелі з'явилися акції компанії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп назвав нинішній стан американської економіки найкращим за всю історію країни. За його словами, Сполучені Штати переживають «Золотий вік Америки», а масштаби економічного розвитку є безпрецедентними.