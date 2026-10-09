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Оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2026 року
Нобелівська премія миру є однією з найпрестижніших міжнародних нагород
фото: Нобелівський комітет

Цьогорічна лауреатка захищала Нельсона Манделу та працювала в Міжнародному кримінальному суді

Сьогодні, 9 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет оголосив лауреатку Нобелівської премії миру 2026 року. Нею стала південноафриканська юристка та правозахисниця Наванетем (Наві) Піллей, яка присвятила свою кар'єру захисту прав людини та розвитку міжнародного правосуддя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Нобелівський комітет.

Піллей отримала нагороду «за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву». Представники Нобелівського комітету наголосили, що лауреатка відіграла важливу роль у розвитку міжнародного правосуддя та притягненні винних до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності й геноцид.

«Нобелівську премію миру 2026 року присуджено людині, яка завдяки винятковій мужності та принциповості проклала шлях до всеосяжнішого міжнародного правопорядку», – йдеться в заяві комітету.

Наві Піллей – лауреатка Нобелівської премії миру 2026 року
Наві Піллей – лауреатка Нобелівської премії миру 2026 року
фото: ООН

Що відомо про Наві Піллей?

Наванетем Піллей народилася в Дурбані, Південно-Африканська Республіка, у родині індійського тамільського походження. Її професійна діяльність розпочалася за часів апартеїду, коли в країні діяла система расової сегрегації та дискримінації. Ставши адвокаткою, Піллей захищала права людей, які виступали проти режиму апартеїду. Серед тих, кому вона надавала юридичну допомогу, був майбутній президент ПАР і лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела.

Згодом Піллей працювала суддею Високого суду Південної Африки, Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди та Міжнародного кримінального суду. Також вона обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини, а до недавнього часу очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування подій на окупованій палестинській території.

Нині Піллей бере участь як суддя у розгляді справи в Міжнародному суді ООН, у якій М'янму звинувачують у геноциді.

За що відзначено правозахисницю?

Нобелівський комітет окремо наголосив на внеску Піллей у розвиток міжнародного кримінального права. Зокрема, під час роботи в Міжнародному кримінальному трибуналі щодо Руанди вона сприяла формуванню правових підходів, відповідно до яких зґвалтування та інші форми сексуального насильства можуть кваліфікуватися як злочини проти людяності та геноцид.

Крім того, Піллей відіграла важливу роль у судовому процесі, під час якого вперше було висунуто обвинувачення в підбурюванні до геноциду виключно на підставі поширення пропаганди.

У комітеті зазначили, що на тлі зростання кількості воєн і міжнародних конфліктів система міжнародного права перебуває під дедалі більшим тиском. Саме тому цьогорічне рішення покликане нагадати про необхідність захисту міжнародних правових інституцій. «Мир потребує справедливості», – наголосили представники Нобелівського комітету.

На думку комітету, багаторічна діяльність Наві Піллей демонструє, що міжнародне право та незалежні судові інституції залишаються важливими інструментами запобігання війнам і притягнення винних до відповідальності.

Нобелівська премія відзначає 125-річчя. Від 1901 до 2025 року премії присуджували 633 рази, а лауреатами стали 1026 людей та організацій. До ювілейного року Нобелівський фонд збільшив розмір грошової винагороди на 1 млн шведських крон – до 12 млн крон, що становить близько $1,2 млн.

Нагадаємо, напередодні оголошення лауреата Нобелівської премії миру 2026 року президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним цієї нагороди, однак сумнівається, що Норвезький Нобелівський комітет підтримає його кандидатуру. Американський лідер наголосив, що після повернення до Білого дому долучився до врегулювання восьми збройних конфліктів, і саме це вважає одним із головних аргументів на користь присудження йому премії.

У січні 2026 року лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, передала Трампу свою нобелівську медаль. Так вона намагалася заручитися підтримкою США для своєї діяльності у Венесуелі. Водночас її вчинок не зробив американського президента офіційним лауреатом премії.

Нагадаємо, Нобелівський комітет уже оголосив лауреатів премій 2026 року з фізіології та медицини, а також фізики, хімії та літератури. Нобелівський сезон завершиться 12 жовтня оголошенням премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля.

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Теги: Нобелівська премія Міжнародний кримінальний суд суд геноцид правосуддя премія

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