США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона

Під санкції також потрапили чотири європейські активісти

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила візові обмеження проти колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох європейських активістів за спроби впливу на політичні висловлювання на американських цифрових платформах. Про це пише видання Bloomberg, повідомляє «Главком».

Як зазначає агентство, рішення ухвалили у відповідь на дії європейських активістів і некомерційних організацій, які, на думку Вашингтона, намагалися змусити американські технологічні компанії обмежувати поширення політичних висловлювань.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа не має наміру терпіти, за його словами, екстериторіальну цензуру.

«Занадто довго ідеологи в Європі очолювали організовані зусилля з примушення американських платформ до покарання американських точок зору. Адміністрація Трампа більше не буде терпіти ці кричущі акти екстериторіальної цензури», – написав Рубіо в X.

За його словами, Державний департамент США заборонив в’їзд до країни провідним представникам, яких у Вашингтоні називають частиною «глобального індустріального комплексу цензури», і готовий розширити перелік обмежень.

Сам Бретон у дописі в X наголосив, що європейські цифрові правила були ухвалені за широкої підтримки, і заявив, що «цензура не там, де ви думаєте».

Європейська комісія у своїй заяві рішуче засудила рішення США та нагадала, що свобода вираження поглядів є фундаментальною цінністю в Європі.

У Єврокомісії підкреслили, що ЄС має суверенне право регулювати економічну діяльність на єдиному ринку відповідно до власних демократичних стандартів, і звернулися до влади США з вимогою надати роз’яснення щодо ухвалених обмежень.

Окрім Тьєррі Бретона, під візові обмеження потрапили активісти Імран Ахмед із Центру протидії цифровій ненависті, Клер Мелфорд із британської організації Global Disinformation Index, а також Анна-Лена фон Годенберг і Жозефіна Баллон із німецької організації HateAid.

У Global Disinformation Index назвали рішення США «авторитарним нападом на свободу слова» та звинуватили адміністрацію Трампа у використанні державних механізмів для залякування та придушення незгодних голосів.