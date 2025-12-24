Головна Світ Політика
search button user button menu button

США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
Адміністрація Трампа заборонила в’їзд до США Тьєррі Бретону
фото: Bloomberg

Під санкції також потрапили чотири європейські активісти

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила візові обмеження проти колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох європейських активістів за спроби впливу на політичні висловлювання на американських цифрових платформах. Про це пише видання Bloomberg, повідомляє «Главком».

Як зазначає агентство, рішення ухвалили у відповідь на дії європейських активістів і некомерційних організацій, які, на думку Вашингтона, намагалися змусити американські технологічні компанії обмежувати поширення політичних висловлювань.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа не має наміру терпіти, за його словами, екстериторіальну цензуру.

«Занадто довго ідеологи в Європі очолювали організовані зусилля з примушення американських платформ до покарання американських точок зору. Адміністрація Трампа більше не буде терпіти ці кричущі акти екстериторіальної цензури», – написав Рубіо в X.

За його словами, Державний департамент США заборонив в’їзд до країни провідним представникам, яких у Вашингтоні називають частиною «глобального індустріального комплексу цензури», і готовий розширити перелік обмежень.

Сам Бретон у дописі в X наголосив, що європейські цифрові правила були ухвалені за широкої підтримки, і заявив, що «цензура не там, де ви думаєте».

Європейська комісія у своїй заяві рішуче засудила рішення США та нагадала, що свобода вираження поглядів є фундаментальною цінністю в Європі.

У Єврокомісії підкреслили, що ЄС має суверенне право регулювати економічну діяльність на єдиному ринку відповідно до власних демократичних стандартів, і звернулися до влади США з вимогою надати роз’яснення щодо ухвалених обмежень.

Окрім Тьєррі Бретона, під візові обмеження потрапили активісти Імран Ахмед із Центру протидії цифровій ненависті, Клер Мелфорд із британської організації Global Disinformation Index, а також Анна-Лена фон Годенберг і Жозефіна Баллон із німецької організації HateAid.

У Global Disinformation Index назвали рішення США «авторитарним нападом на свободу слова» та звинуватили адміністрацію Трампа у використанні державних механізмів для залякування та придушення незгодних голосів.

Теги: Єврокомісар США санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення

Новини

Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua