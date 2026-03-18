Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну

Александер Стубб пропонує Європі допомогти Трампу в Ірані в обмін на допомогу для України

Президент Фінляндії Александер Стубб підтримав ідею стратегічного компромісу з адміністрацією Дональда Трампа, який міг би одночасно стабілізувати нафтовий ринок та зміцнити позиції Києва. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House Стубб назвав дуже хорошою пропозицію обміняти європейську військову допомогу в Перській затоці на гарантії безпеки для України. Суть потенційної угоди полягає в тому, що європейські країни візьмуть на себе частину тягаря із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яку наразі заблокував Іран. Натомість Сполучені Штати мають надати Україні весь необхідний ресурс та підтримку для досягнення прийнятного і справедливого миру з Росією. Стубб наголосив, що такий крок міг би задовольнити прагнення Трампа щодо більшої залученості союзників по НАТО до вирішення глобальних криз.

Необхідність такої угоди диктується критичною ситуацією, оскільки війна США проти Ірану поглинає величезну кількість ракет-перехоплювачів, які життєво необхідні українській ППО для захисту міст від російських атак. Крім того, блокада протоки підняла світові ціни на нафту, що дозволило російській економіці почати відновлення після періоду падіння доходів. Водночас, Трамп продовжує схиляти Київ до швидких перемовин із Кремлем, не уточнюючи обсяг майбутніх безпекових гарантій.

Президент Фінляндії визнав, що мирний процес наближається до моменту істини, коли Україні, можливо, доведеться приймати складні рішення. Стубб застеріг, що у разі провалу дипломатії Вашингтона, Європа має бути готовою самостійно підтримувати Україну розвідданими та озброєнням. Попри особисті контакти з Трампом, фінський лідер тверезо оцінює свій вплив, зазначаючи, що успіхом буде донесення бодай однієї конструктивної ідеї з десяти.

Як відомо, Росія у 2025 році стала значно агресивнішою у риториці щодо Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО.

Москва різко реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба під час міжнародних дискусій. Фінський лідер неодноразово наголошував на суверенітеті України та прямо покладав відповідальність за війну на Росію.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що конфлікт на Близькому Сході може завадити Росії співпрацювати з Іраном у військовому плані. Потенційно це може бути вигідним для України.