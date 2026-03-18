Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну

фото: Stenbocki maja

Александер Стубб пропонує Європі допомогти Трампу в Ірані в обмін на допомогу для України

Президент Фінляндії Александер Стубб підтримав ідею стратегічного компромісу з адміністрацією Дональда Трампа, який міг би одночасно стабілізувати нафтовий ринок та зміцнити позиції Києва. Про це повідомляє Politico, передає «Главком».

Під час виступу в лондонському аналітичному центрі Chatham House Стубб назвав дуже хорошою пропозицію обміняти європейську військову допомогу в Перській затоці на гарантії безпеки для України. Суть потенційної угоди полягає в тому, що європейські країни візьмуть на себе частину тягаря із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яку наразі заблокував Іран. Натомість Сполучені Штати мають надати Україні весь необхідний ресурс та підтримку для досягнення прийнятного і справедливого миру з Росією. Стубб наголосив, що такий крок міг би задовольнити прагнення Трампа щодо більшої залученості союзників по НАТО до вирішення глобальних криз.

Необхідність такої угоди диктується критичною ситуацією, оскільки війна США проти Ірану поглинає величезну кількість ракет-перехоплювачів, які життєво необхідні українській ППО для захисту міст від російських атак. Крім того, блокада протоки підняла світові ціни на нафту, що дозволило російській економіці почати відновлення після періоду падіння доходів. Водночас, Трамп продовжує схиляти Київ до швидких перемовин із Кремлем, не уточнюючи обсяг майбутніх безпекових гарантій.

Президент Фінляндії визнав, що мирний процес наближається до моменту істини, коли Україні, можливо, доведеться приймати складні рішення. Стубб застеріг, що у разі провалу дипломатії Вашингтона, Європа має бути готовою самостійно підтримувати Україну розвідданими та озброєнням. Попри особисті контакти з Трампом, фінський лідер тверезо оцінює свій вплив, зазначаючи, що успіхом буде донесення бодай однієї конструктивної ідеї з десяти.

Як відомо, Росія у 2025 році стала значно агресивнішою у риториці щодо Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО. 

Москва різко реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба під час міжнародних дискусій. Фінський лідер неодноразово наголошував на суверенітеті України та прямо покладав відповідальність за війну на Росію.

Раніше  президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що конфлікт на Близькому Сході може завадити Росії співпрацювати з Іраном у військовому плані. Потенційно це може бути вигідним для України. 

Читайте також

Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00
У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
Президент США вважає, що Організація Об'єднаних Націй має активніше долучатися до вирішення конфліктів
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
19 лютого, 18:42
Дитячі фотографії жінки
США погрожують депортацією до Ірану жінці, яку в дитинстві удочерив американський ветеран
22 лютого, 07:27
Обсяги непрямого експорту знизилися у 2024 році, але повністю не зникли
Військові технології ЄС потрапили до РФ попри обмеження
19 лютого, 16:37
Нові мита діятимуть 150 днів
США оновили торговельну політику після рішення Верховного суду
24 лютого, 19:51
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
8 березня, 23:07
Зеленський прокоментував роль США у переговорах з РФ
Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна
11 березня, 20:43
Фахівці зазначають, що «суперцвітіння» виникає лише за ідеального поєднання умов
У США вперше за десятиліття зацвіла Долина смерті (фото)
13 березня, 16:09

Політика

Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Іран заявив про атаку на атомну електростанцію
Іран заявив про атаку на атомну електростанцію
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом
Посольство США в Багдаді другий день поспіль опинилося під обстрілом

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
