Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN

Для Ізраїлю пріоритетом залишається повна зміна режиму в Ірані

Попри спільний початок військової операції проти Ірану, на третьому тижні бойових дій між Вашингтоном та Єрусалимом виникли суттєві стратегічні розбіжності. Хоча обидві країни прагнуть максимально послабити військовий потенціал Тегерана – від систем ППО та балістичних ракет до ядерної програми, – їхні погляди на кінцеву мету та тривалість війни починають розходитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Для Ізраїлю пріоритетом залишається повна зміна режиму в Ірані. Ізраїльське керівництво вбачає у нинішньому конфлікті історичну можливість покінчити з ворогом, який десятиліттями спонсорує тероризм та загрожує самому існуванню єврейської держави. Навіть перспектива хаосу після падіння іранської влади не лякає Єрусалим так, як нинішня загроза. Крім того, Ізраїль веде паралельну кампанію в Лівані проти «Хезболли», намагаючись дипломатично та військово змусити Бейрут до роззброєння угруповання, що не є першочерговим завданням для Білого дому.

Натомість позиція США під керівництвом Дональда Трампа виглядає менш чіткою. Президент спершу підтримував ідею повалення іранського режиму, але згодом почав применшувати значущість цієї цілі. Вашингтон змушений зважати на глобальні ризики: затяжна війна вичерпує американські військові ресурси, необхідні для стримування Китаю в Тихому океані та підтримки союзників у Європі. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки загрожує світовою економічною кризою, а високі ціни на нафту прямо грають на руку Росії, допомагаючи фінансувати її військову машину.

Американська сторона також побоюється наслідків ймовірного колапсу іранської державності, що може спровокувати громадянську війну та масові міграційні потоки, які дестабілізують союзників у Перській затоці та Європі. Через це Трамп може спробувати оголосити про перемогу та завершення кампанії набагато раніше, ніж цього хотів би Ізраїль.

Ситуація ускладнюється тим, що обидві країни переоцінили швидкість краху режиму після ліквідації його верхівки та недооцінили здатність Тегерана завдавати економічного болю навіть у слабкому стані. Тепер, коли війна затягується, Ізраїль може бути змушений перейти до стратегії періодичних ударів для стримування загрози, оскільки продовжувати повномасштабну операцію без повної підтримки та координації зі США буде вкрай важко.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль мають однакові військові цілі у війні з Іраном, хоча він визнав, що моментами їхні цілі різняться.

«Я думаю, що у нас справді схожі цілі, але вони можуть бути трохи різними», – сказав Трамп, коли його запитали, чи відрізняється стратегія Ізраїлю від стратегії Сполучених Штатів.

До слова, Ізраїль попередив Сполучені Штати Америки про критичне скорочення своїх запасів перехоплювачів балістичних ракет.

За словами співрозмовників видання Semafor, Ізраїль увійшов у нинішню війну вже з обмеженими запасами перехоплювачів, оскільки значну їх кількість використали під час протистояння з Іраном влітку 2025 року. Додаткове навантаження на систему протиракетної оборони створюють атаки Ірану, який, за даними ЗМІ, почав оснащувати ракети касетними боєприпасами.