Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ірландський прем'єр-міністр Майкл Мартін розмовляє з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому
фото: Reuters

Міхаель Мартін зміг уникнув конфлікту, чемно відреагувавши на різку критику Дональда Трампа щодо Кіра Стармера, НАТО та міграції до Європи

Візит ірландського прем’єра Майкла Мартіна до Вашингтона з нагоди Дня Святого Патріка відзначився не лише традиційними церемоніями, а й ввічливим дипломатичним протистоянням із Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Під час спільної пресконференції президент США вкотре розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера за відмову приєднатися до повітряних атак на Іран, повторивши свою образу, що той «не Вінстон Черчилль».

Мартін, відомий своєю стриманістю, перервав тривалий монолог Трампа, щоб офіційно заступитися за британського колегу. Він наголосив на значному внеску Стармера у відновлення ірландсько-британських відносин та нагадав Трампу, що раніше той позитивно відгукувався про лідера лейбористів. Ірландський прем’єр охарактеризував Стармера як «щиру та розсудливу людину», з якою Трамп цілком здатний порозумітися.

Окрім захисту союзника, Мартін м’яко опонував Трампу в питанні міграції в Європі. Коли президент США заявив, що з Європою через наплив мігрантів «трапляються погані речі», Мартін з гумором зазначив, що Європа все ще є чудовим місцем для життя. Він пояснив переваги вільного пересування людей в ЄС, що допомагає Ірландії розвивати економіку, та заперечив тезу про те, що Європа перебуває під загрозою «захоплення» мігрантами.

Цікавим моментом стало запитання журналістів про критику дій США з боку президентки Ірландії Кетрін Конноллі. Трамп, очевидно не знаючи, про кого йдеться, відповів у своїй манері, заявивши, що ірландському президенту (сплутавши стать) «пощастило, що я існую». Попри гострі кути, Мартіну вдалося уникнути відкритої конфронтації, на відміну від попередніх візитів інших європейських лідерів, та зберегти конструктивний тон розмови.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності.

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями.

Теги: Європа Дональд Трамп Велика Британія США Ірландія Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua