Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому

Міхаель Мартін зміг уникнув конфлікту, чемно відреагувавши на різку критику Дональда Трампа щодо Кіра Стармера, НАТО та міграції до Європи

Візит ірландського прем’єра Майкла Мартіна до Вашингтона з нагоди Дня Святого Патріка відзначився не лише традиційними церемоніями, а й ввічливим дипломатичним протистоянням із Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Під час спільної пресконференції президент США вкотре розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера за відмову приєднатися до повітряних атак на Іран, повторивши свою образу, що той «не Вінстон Черчилль».

Мартін, відомий своєю стриманістю, перервав тривалий монолог Трампа, щоб офіційно заступитися за британського колегу. Він наголосив на значному внеску Стармера у відновлення ірландсько-британських відносин та нагадав Трампу, що раніше той позитивно відгукувався про лідера лейбористів. Ірландський прем’єр охарактеризував Стармера як «щиру та розсудливу людину», з якою Трамп цілком здатний порозумітися.

Окрім захисту союзника, Мартін м’яко опонував Трампу в питанні міграції в Європі. Коли президент США заявив, що з Європою через наплив мігрантів «трапляються погані речі», Мартін з гумором зазначив, що Європа все ще є чудовим місцем для життя. Він пояснив переваги вільного пересування людей в ЄС, що допомагає Ірландії розвивати економіку, та заперечив тезу про те, що Європа перебуває під загрозою «захоплення» мігрантами.

Цікавим моментом стало запитання журналістів про критику дій США з боку президентки Ірландії Кетрін Конноллі. Трамп, очевидно не знаючи, про кого йдеться, відповів у своїй манері, заявивши, що ірландському президенту (сплутавши стать) «пощастило, що я існую». Попри гострі кути, Мартіну вдалося уникнути відкритої конфронтації, на відміну від попередніх візитів інших європейських лідерів, та зберегти конструктивний тон розмови.

