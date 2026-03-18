Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Дайджест новин у ніч на 18 березня 2026 року

У США сталася стрілянина біля клініки для ветеранів, президент Сполучених Штатів зробив заяву про НАТО, американські військові скинули потужні бомби на Іран.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 березня:

У США сталася стрілянина

Поліція працює на місці події
Поліція працює на місці події
У місті Джаспер, що біля підніжжя гір Блакитний хребет, сталася стрілянина на території медичного закладу Департаменту у справах ветеранів. Поліцейські, які прибули на виклик, вступили у протистояння зі збройним чоловіком біля будівлі клініки. У результаті перестрілки нападника було застрелено на місці. 

За офіційними даними, під час інциденту постраждав один співробітник Міністерства у справах ветеранів. Його терміново евакуювали гелікоптером до найближчої лікарні. Начальник місцевої поліції Метт Докінз повідомив, що інших постраждалих серед персоналу чи відвідувачів, які перебували всередині закладу, немає.

Трамп закликав США переглянути членство в НАТО

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО.

Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

Посольство США в Багдаді опинилося під обстрілом

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів в Іраку знову стало мішенню для атак. За даними іракських служб безпеки, у ніч на 18 березня комплекс посольства в Багдаді був обстріляний щонайменше чотирма снарядами, серед яких були два ударні безпілотники. Один із боєприпасів розірвався безпосередньо поблизу території дипломатичного містечка, тоді як інші цілі були перехоплені системами протиповітряної оборони. 

Паралельно з цим нападом було зафіксовано обстріл ще одного американського об’єкта – дипломатичного офісу неподалік міжнародного аеропорту Багдада. 

США застосували надпотужні бомби проти Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. 

Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

