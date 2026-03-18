США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
Для операції використали новітні боєприпаси GBU-72 Advanced 5K Penetrator

Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило успішне застосування керованих боєприпасів великої потужності по укріплених іранських позиціях поблизу Ормузької протоки. Про це пише «Главком».

Ударів було завдано 5000-фунтовими (приблизно 2300 кг) бомбами, спеціально розробленими для проникнення в цілі глибоко під землею. Головною ціллю стали іранські протикорабельні крилаті ракети, які базувалися в укріплених сховищах уздовж узбережжя та становили пряму загрозу для міжнародного судноплавства.

Американські військові уточнюють, що для операції використали новітні боєприпаси GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Ця розробка вперше була випробувана ВПС США у 2021 році для подолання найбільш захищених і заглиблених об’єктів противника. Особливістю GBU-72 є система GPS-наведення, яка, на відміну від лазерної, дозволяє точно вражати цілі за будь-яких погодних умов – під час дощу, снігу чи сильної хмарності.

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування оборони США, наголосив, що військові продовжуватимуть планомірне виснаження бойових спроможностей Тегерана. Метою операції є повне усунення загроз свободі судноплавства в районі Ормузької протоки, яка залишається фактично закритою через постійні погрози Ірану атакувати кораблі США, Ізраїлю та їхніх союзників. 

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

10 березня, 17:17
