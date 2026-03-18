Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN

Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн

Блокада Ормузької протоки провокує дефіцит продуктів, ліків та високих технологій

Фактична зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п'яту частину світових запасів нафти, спровокувавши «ціновий шок» на заправках. Проте енергетична криза – це лише початок. Оскільки логістика більшості товарів залежить від дизельного пального, вартість продуктів та послуг стрімко зростає, створюючи подвійний удар по глобальній інфляції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Блокада критично важливого маршруту обмежила доступ до низки стратегічних товарів:

Продукти харчування та добрива

Найперше дорожчають продукти, що швидко псуються. Однак справжня криза попереду: через протоку проходить 35% світової сечовини та понад 20% добрив. Дефіцит азотних компонентів з Близького Сходу вже на початку вегетаційного періоду ставить під загрозу майбутні врожаї та обіцяє подальше зростання цін на їжу.

Гелій та високі технології

Катар постачає понад 25% світового гелію саме через цей шлях. Цей газ є критичним для охолодження обладнання при виробництві напівпровідників. Дефіцит гелію може погіршити ситуацію на ринку чіпів, що призведе до здорожчання смартфонів і комп'ютерів. Також під загрозою медична сфера, адже гелій необхідний для роботи апаратів МРТ.

Алюміній та будівництво

Близько 20% необробленого алюмінію у світі має близькосхідне походження. На тлі тарифної політики Трампа та блокади ціни на цей метал досягли чотирирічного максимуму, що безпосередньо збільшує вартість будівельних матеріалів та житла.

Енергетика

Хоча в США ціни дещо стабілізувалися, у Європі та Азії вартість газу подвоїлася з початку війни. Це створює надмірний попит на американський скраплений газ (ЛПГ), що утримує внутрішні ціни в Штатах на високому рівні.

Хімічна промисловість та пластмаси

Регіон є ключовим постачальником нафтохімічних продуктів, смол та полімерів. Дефіцит сировини для виробництва упаковок, фарб та миючих засобів змушує виробників з інших регіонів підвищувати ціни через ажіотажний попит.

Медикаменти

Війна порушила авіаційні маршрути з Індії – світового центру виробництва генериків та вакцин. Ускладнення логістики до Європи загрожує дефіцитом та здорожчанням життєво важливих ліків.