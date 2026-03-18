Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
фото: Reuters

Блокада Ормузької протоки провокує дефіцит продуктів, ліків та високих технологій

Фактична зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п'яту частину світових запасів нафти, спровокувавши «ціновий шок» на заправках. Проте енергетична криза – це лише початок. Оскільки логістика більшості товарів залежить від дизельного пального, вартість продуктів та послуг стрімко зростає, створюючи подвійний удар по глобальній інфляції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Блокада критично важливого маршруту обмежила доступ до низки стратегічних товарів:

Продукти харчування та добрива

Найперше дорожчають продукти, що швидко псуються. Однак справжня криза попереду: через протоку проходить 35% світової сечовини та понад 20% добрив. Дефіцит азотних компонентів з Близького Сходу вже на початку вегетаційного періоду ставить під загрозу майбутні врожаї та обіцяє подальше зростання цін на їжу.

Гелій та високі технології

Катар постачає понад 25% світового гелію саме через цей шлях. Цей газ є критичним для охолодження обладнання при виробництві напівпровідників. Дефіцит гелію може погіршити ситуацію на ринку чіпів, що призведе до здорожчання смартфонів і комп'ютерів. Також під загрозою медична сфера, адже гелій необхідний для роботи апаратів МРТ.

Алюміній та будівництво

Близько 20% необробленого алюмінію у світі має близькосхідне походження. На тлі тарифної політики Трампа та блокади ціни на цей метал досягли чотирирічного максимуму, що безпосередньо збільшує вартість будівельних матеріалів та житла.

Енергетика 

Хоча в США ціни дещо стабілізувалися, у Європі та Азії вартість газу подвоїлася з початку війни. Це створює надмірний попит на американський скраплений газ (ЛПГ), що утримує внутрішні ціни в Штатах на високому рівні.

Хімічна промисловість та пластмаси

Регіон є ключовим постачальником нафтохімічних продуктів, смол та полімерів. Дефіцит сировини для виробництва упаковок, фарб та миючих засобів змушує виробників з інших регіонів підвищувати ціни через ажіотажний попит.

Медикаменти

Війна порушила авіаційні маршрути з Індії – світового центру виробництва генериків та вакцин. Ускладнення логістики до Європи загрожує дефіцитом та здорожчанням життєво важливих ліків.

Читайте також

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що європейці намагалися зупинити війну, але їх не почули
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
Вчора, 14:53
Трамп намагається домогтися відставки лідера Куби
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Вчора, 13:53
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль
3 березня, 19:08
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
3 березня, 10:27
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
Міністр оборони США заявив, що Іран страждає від наслідків відмови досягти угоди
1 березня, 05:18
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
27 лютого, 21:13
Ален Берсе наголосив на неприпустимості атак на цивільні об'єкти
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
18 лютого, 15:58

Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
Війна в Ірані створила нафтову проблему, але це лише початок – CNN
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
США застосували надпотужні бомби для знищення підземних ракетних об’єктів Ірану
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN

В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
