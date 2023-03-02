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Україна отримала нові гелікоптери Airbus: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримала нові гелікоптери Airbus: деталі
Гелікоптер Airbus H–125
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники отримали сучасні вертольоти в межах виконання міжурядової угоди з Францією

Державна прикордона служба України отримала нові гелікоптери. Два гвинтокрили прибули наприкінці лютого. Про це повідомило нідерландське видання Scramble.

Два вертольоти Airbus H–125 летіли через аеропорт Любляни, столицю Словенії. Там вони спинялися для заправки у понеділок, 27 лютого, а згодом продовжили шлях до України. 

До цього подібні гвинтокрили були на заводі Airbus у Марселі під час тестових польотів. В Україну доставили два вертольоти: 49 Синій (бортовий номер 9281) і 53 Синій (бортовий номер 9253). Обидва пофарбовані в сіро-зелені кольори, але їхні маркування Держприкордонслужби та назви заклеїли.

Зазначається, що постачання новітніх вертольотів Airbus H–125 відбувається в межах виконання міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проєкту Міністерства внутрішніх справ України щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Airbus H–125 – гелікоптери, оснащені оптико-електронною системою спостереження, оповіщенням із гучномовцями та спеціалізованими літаковими прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Нагадаємо, що Хорватія має розпочати постачання Україні 14 транспортних гелікоптерів уже в березні цього року.

Раніше стало відомо, що Україна має принаймні один багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk («Чорний Яструб»).

До слова, ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни (фото, відео).

Теги: прикордонники гелікоптер допомога ЗСУ

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