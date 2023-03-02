Україна отримала нові гелікоптери Airbus: деталі

Українські прикордонники отримали сучасні вертольоти в межах виконання міжурядової угоди з Францією

Державна прикордона служба України отримала нові гелікоптери. Два гвинтокрили прибули наприкінці лютого. Про це повідомило нідерландське видання Scramble.

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Два вертольоти Airbus H–125 летіли через аеропорт Любляни, столицю Словенії. Там вони спинялися для заправки у понеділок, 27 лютого, а згодом продовжили шлях до України.

До цього подібні гвинтокрили були на заводі Airbus у Марселі під час тестових польотів. В Україну доставили два вертольоти: 49 Синій (бортовий номер 9281) і 53 Синій (бортовий номер 9253). Обидва пофарбовані в сіро-зелені кольори, але їхні маркування Держприкордонслужби та назви заклеїли.

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Зазначається, що постачання новітніх вертольотів Airbus H–125 відбувається в межах виконання міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проєкту Міністерства внутрішніх справ України щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Airbus H–125 – гелікоптери, оснащені оптико-електронною системою спостереження, оповіщенням із гучномовцями та спеціалізованими літаковими прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Нагадаємо, що Хорватія має розпочати постачання Україні 14 транспортних гелікоптерів уже в березні цього року.

Раніше стало відомо, що Україна має принаймні один багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk («Чорний Яструб»).

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