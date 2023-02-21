Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого

Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США

Кремлю буквально в лоба говорять про неможливість повторення сценарію лютого-2022

Топ-темою безумовно, став історичний візит президента США Джо Байдена до Києва. Примітний вибір дати візиту – перед роковинами російського вторгнення.

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У той час, як ЗМІ нагнітали істерію з приводу того, що Росія намагається шляхом ядерного шантажу завадити візиту президента США Джо Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України, до Києва прибуває американський лідер.

Сильний хід.

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Не анонсований візит президента США Джо Байдена до Києва, на мою думку, дає низку однозначних посилів керівництву як Російської Федерації, так і західних партнерів щодо України.

Головний з яких – Путіну дають чітко зрозуміти, що Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США.

Байден дає однозначно зрозуміти Росії, що Україна знаходиться в орбіті військово-політичного впливу Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати розглядають її як ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі.

Прозвучали нові заяви щодо розширення як макроекономічної, так і військово-технічної допомоги з боку Штатів. Причому йдеться про наступальні види озброєння.

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Візит Байдена також є чітким сигналом Російській Федерації про те, що її намагання повернути Україну в зону свого впливу будуть нівельовані американською стороною. Їй буквально в лоба говорять про неможливість повторення сценарію лютого-2022. Про те, що всі її спроби повернути Україну до орбіти свого впливу, приречені на провал. Про те, що краще відступити зараз, поки агресору не завдали нищівної поразки.

Ба більше, цим дається чіткий сигнал щодо подальшого ходу військового протистояння в Україні.

Тобто, йдеться не тільки про надання розширеної військово-технічної допомоги, фінансової, макроекономічної, але й відповідно, розглядаються подальші процеси щодо інтеграції України як в структури НАТО, так і ЄС.

Це, фактично, гарантії безпеки. Якщо лідер першої країни у світі приїздить, то це дає чітко зрозуміти російській стороні, що питання зміни подальшого існування української держави не розглядається апріорі.

Ще один сигнал – країнам Європи. Їм дають зрозуміти, що треба ще більше збільшувати і макрофінансову, і військово-технічну допомогу Україні. І не просто збільшити, а й прискорити такий вид підтримки.