Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого

glavcom.ua
Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США
фото: офіс президента

Кремлю буквально в лоба говорять про неможливість повторення сценарію лютого-2022

Топ-темою безумовно, став історичний візит президента США Джо Байдена до Києва. Примітний вибір дати візиту – перед роковинами російського вторгнення.

У той час, як ЗМІ нагнітали істерію з приводу того, що Росія намагається шляхом ядерного шантажу завадити візиту президента США Джо Байдена до Європи та послабити міжнародну підтримку України, до Києва прибуває американський лідер.

Сильний хід.

Не анонсований візит президента США Джо Байдена до Києва, на мою думку, дає низку однозначних посилів керівництву як Російської Федерації, так і західних партнерів щодо України.

Головний з яких – Путіну дають чітко зрозуміти, що Україна сам на сам не залишиться і може розраховувати на подальший розширений характер допомоги Заходу і насамперед США.

Байден дає однозначно зрозуміти Росії, що Україна знаходиться в орбіті військово-політичного впливу Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати розглядають її як ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі.

Прозвучали нові заяви щодо розширення як макроекономічної, так і військово-технічної допомоги з боку Штатів. Причому йдеться про наступальні види озброєння.

Візит Байдена також є чітким сигналом Російській Федерації про те, що її намагання повернути Україну в зону свого впливу будуть нівельовані американською стороною. Їй буквально в лоба говорять про неможливість повторення сценарію лютого-2022. Про те, що всі її спроби повернути Україну до орбіти свого впливу, приречені на провал. Про те, що краще відступити зараз, поки агресору не завдали нищівної поразки.

Ба більше, цим дається чіткий сигнал щодо подальшого ходу військового протистояння в Україні.

Тобто, йдеться не тільки про надання розширеної військово-технічної допомоги, фінансової, макроекономічної, але й відповідно, розглядаються подальші процеси щодо інтеграції України як в структури НАТО, так і ЄС.

Це, фактично, гарантії безпеки. Якщо лідер першої країни у світі приїздить, то це дає чітко зрозуміти російській стороні, що питання зміни подальшого існування української держави не розглядається апріорі.

Ще один сигнал – країнам Європи. Їм дають зрозуміти, що треба ще більше збільшувати і макрофінансову, і військово-технічну допомогу Україні. І не просто збільшити, а й прискорити такий вид підтримки.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна президент озброєння 24 лютого Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС
Ядерний тероризм: ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС
18 лютого, 13:00
Злочини РФ в Україні. Нідерланди дали згоду на створення Реєстру збитків
Злочини РФ в Україні. Нідерланди дали згоду на створення Реєстру збитків
17 лютого, 17:04
Майже 2 тис. танків підготувала РФ для нового наступу
Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
9 лютого, 07:27
Буданов рідко з'являється в публічному просторі
Буданов розповів про численні замахи на своє життя
31 сiчня, 14:12
Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
28 сiчня, 08:16
Наводив ракети на енергооб’єкти: на Одещині попався російський агент
Наводив ракети на енергооб’єкти: на Одещині попався російський агент
25 сiчня, 14:02
Швеція готує нову допомогу Україні: деталі
Швеція готує нову допомогу Україні: деталі
24 сiчня, 07:29
Сійярто висловив рішучий протест проти «раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл
Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України
23 сiчня, 17:57
Пригожин втрачає вплив у Росії
Зірка Пригожина почала згасати – ISW
23 сiчня, 06:38

Дмитро Снєгирьов

Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого
Візит Байдена – гарантії безпеки Україні й чіткий сигнал Путіну напередодні 24 лютого
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Ядерна риторика Кремля – політичний блеф: Захід єдиний у підтримці України
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Росія інтенсифікує обстріли: із чим це пов’язано
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Зброя для України: під ударом – Джанкойський аеродром і лінії постачання РФ на сході України
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні
Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні
РФ мілітаризує школи і виші
РФ мілітаризує школи і виші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
21K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
17K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
15K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
13K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
12K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту