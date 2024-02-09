Україна створює план для МВФ, у разі припинення допомоги від Штатів – Bloomberg

Про деталі українського плану, ймовірно, стане відомо під час найближчого візиту під час візиту представників МВФ до Києва

Заходи, передбачені «планом Б», потенційно включатимуть активізацію внутрішнього ринку запозичень

Український уряд має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду (МВФ) план дій на випадок, якщо Сполучені Штати припинять надавати допомогу. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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План потрібен, щоб переконати МВФ у тому, що Україна спроможна обслуговувати свої борги, якщо партнери не нададуть допомогу. Підтримка партнерів була головною умовою для кредитної програми на суму $15,6 млрд, яку погодили у 2023 році.

Як розповів співрозмовник Bloomberg, заходи, передбачені «планом Б», наразі обговорюються та потенційно включатимуть активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію.

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Очікується, що українські посадовці детальніше розкажуть про заходи цього плану під час візиту представників МВФ до Києва наступного тижня.

Співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм планують відвідати Київ протягом трьох днів, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги на $900 млн.

Нагадаємо, директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

До слова, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.