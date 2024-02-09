Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна створює план для МВФ, у разі припинення допомоги від Штатів – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна створює план для МВФ, у разі припинення допомоги від Штатів – Bloomberg
Про деталі українського плану, ймовірно, стане відомо під час найближчого візиту під час візиту представників МВФ до Києва
фото з відкритих джерел

Заходи, передбачені «планом Б», потенційно включатимуть активізацію внутрішнього ринку запозичень

Український уряд має намір запропонувати Міжнародному валютному фонду (МВФ) план дій на випадок, якщо Сполучені Штати припинять надавати допомогу. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

План потрібен, щоб переконати МВФ у тому, що Україна спроможна обслуговувати свої борги, якщо партнери не нададуть допомогу. Підтримка партнерів була головною умовою для кредитної програми на суму $15,6 млрд, яку погодили у 2023 році.

Як розповів співрозмовник Bloomberg, заходи, передбачені «планом Б», наразі обговорюються та потенційно включатимуть активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію.

Очікується, що українські посадовці детальніше розкажуть про заходи цього плану під час візиту представників МВФ до Києва наступного тижня.

Співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм планують відвідати Київ протягом трьох днів, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги на $900 млн.

Нагадаємо, директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

До слова, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. 

Читайте також: Україна витримає без фінансової допомоги кілька місяців – глава МВФ
Теги: США МВФ фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США пояснить Конгресу, чому вирішив приховати свою госпіталізацію
7 лютого, 05:50
Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер
«Це лише початок». Пентагон прокоментував удари по проіранських бойовиках
6 лютого, 04:50
Кількість суден, які перейшли під прапор африканської країни, зросла вп'ятеро
Bloomberg пояснив, як РФ ховається від санкцій при транспортуванні нафти
5 лютого, 18:57
У 2023 році Польща закупила у США ракетні системи Himars на $10 млрд
Експорт зброї зі США у 2023-му встановив новий рекорд. Допомогла Росія
30 сiчня, 06:57
Подоляк: «Сполучені Штати не відмовляться від позиції глобального лідера, для якого підтримка України є обов'язковою функцією»
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла
27 сiчня, 09:58
Процес навчання українських пілотів на F-16 ще триває
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
24 сiчня, 09:51
Умєров та Дедондер обговорили останні події на фронті
Бельгія планує виділити Україні понад €600 млн військової допомоги – Умєров
22 сiчня, 18:52
За словами глави МЗС, кінець січня є крайнім терміном для схвалення рішення щодо допомоги Україні
Кулеба розповів, коли Конгрес США ухвалить допомогу для України
17 сiчня, 17:58
Нардепка підкреслила, що результату не буде до тих пір, доки республіканці із демократами не дійдуть консенсусу
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
11 сiчня, 14:28

Економіка

«Укргазвидобування» оновило свій п'ятирічний рекорд
«Укргазвидобування» оновило свій п'ятирічний рекорд
Європейські податки: мешканці яких країн платять державі найбільше
Європейські податки: мешканці яких країн платять державі найбільше
У січні зафіксовано сповільнення інфляції: аналіз цін від Держстату
У січні зафіксовано сповільнення інфляції: аналіз цін від Держстату
Україна створює план для МВФ, у разі припинення допомоги від Штатів – Bloomberg
Україна створює план для МВФ, у разі припинення допомоги від Штатів – Bloomberg
Європейські металурги закликали Єврокомісію допомогти їм з декарбонізацією
Європейські металурги закликали Єврокомісію допомогти їм з декарбонізацією
Експерт попереджає про загрозу підвищення цін на цемент
Експерт попереджає про загрозу підвищення цін на цемент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
66K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
37K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
36K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
28K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
22K
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua