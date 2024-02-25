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США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США із союзниками завдали нових ударів по обʼєктах хуситів у Ємені
Удари є відповіддю на напади хуситів на комерційні та військово-морські судна
фото ілюстративне

Сили коаліції завдали ударів по 18 об’єктах

24 лютого військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали нових авіаударів по цілях у контрольованих хуситами районах Ємену. Про це йдеться у спільній заяві країн, яку опублікувала пресслужба Пентагону.

Зазначається, що сили коаліції завдали ударів по вдарили по 18 об’єктах хуситів у восьми місцях Ємену. Йдеться про підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер.

«Ці високоточні удари спрямовані на те, щоб погіршити можливості, які хусити використовують, щоб загрожувати світовій торгівлі, військовим суднам і життю невинних моряків на одному з найбільш найважливіших водних шляхів світу», – йдеться у заяві.

Удари є відповіддю на напади хуситів на комерційні та військово-морські судна. Хусити здійснили понад 45 таких атак із середини листопада 2023 року.

«Ми продовжимо чітко давати зрозуміти хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які шкодять економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн», – заявили країни.

Нагадаємо, 3 лютого Сполучені Штати та Велика Британія за підтримки ще кількох країн завдали ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені – загалом по 36 цілях у 13 різних місцях.

Як повідомлялося, хусити збили американський безпілотник Mq-9 поблизу Ємену. Для удару бойовики використали ракету класу «земля-повітря». 

Раніше хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії. 

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців.

Читайте також: Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Теги: США Ємен безпілотник Велика Британія військові

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