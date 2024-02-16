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Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден відреагував на плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
За словами Байдена, все що росіяни роблять і можуть робити стосується завдання шкоди супутникам
фото з відкритих джерел

Байден: «Немає ядерної загрози щодо американського народу»

Теоретично росіяни можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї у космосі, проте жодної загрози для американського народу немає. Про це заявив президент США Джо Байден.

«Немає ядерної загрози щодо американського народу», – йдеться в заяві.

За словами Байдена, все що росіяни роблять і можуть робити стосується завдання шкоди супутникам. Однак зараз немає зараз фактів того, що вони мають намір продовжувати якусь діяльність у космосі, якщо в них буде можливість запустити якісь системи в космос, то це теоретично може становити загрозу.

«Але цього поки що не сталося, і я сподіваюся, що не станеться», – додав Байден.

Як повідомлялося, загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування.

Члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні.

Теги: США ядерна зброя космос президент росіяни

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