У президента Байдена буде новий помічник: що про нього відомо

Джон Кірбі стане радником Білого дому з питань національної безпеки

Джон Кірбі, який обіймав посаду головного речника Пентагону та Державного департаменту під час адміністрації Обами, отримав підвищення від президента Байдена. Відтепер його нова посада – радник Білого дому з питань національної безпеки.

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Повноваження Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США, будуть розширені у Білому домі. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника. Уточнюється, що він стане помічником президента США Джо Байдена, а також обійме нову посаду.

«Кірбі отримає нову посаду: радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки, і його буде підвищено із заступника помічника до помічника президента», – заявив чиновник.

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«Десятиліття високого рівня національної безпеки адмірала Кірбі та його чітке стратегічне розуміння роблять його дуже цінним комунікатором і радником у цій команді», – зазначила старший радник президента Аніта Данн, у заяві, надісланій електронною поштою. «Президент Байден пишається тим, що Джон очолює координацію повідомлень про національну безпеку в усій адміністрації, оскільки ми продовжуємо переконливо відстоювати наші інтереси національної безпеки вдома та в світі», – сказано у повідомленні.

Кірбі також займатиметься координацією комунікацій з метою національної безпеки в різних відомствах. Крім того, він продовжуватиме виступати на брифінгах, зазначив співрозмовник агентства.

Джон Кірбі – контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону. Офіційний представник Державного департаменту США у 2015–2017 рока.

Нагадаємо, шеф Пентагона знову опинився у лікарні. Міністр оборони США Ллойд Остін на час госпіталізації передав повноваження своєму заступнику Кетлін Хікс. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря Пентагону Патріка Райдера. За його словами, обов'язки з управління відомством відразу взяла на себе Хікс.