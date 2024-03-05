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«Зливав» дані про війну в Україні через сайт знайомств. У США затримано ексвійськового

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Зливав» дані про війну в Україні через сайт знайомств. У США затримано ексвійськового
Колишнього військового заарештували за обвинуваченням у змові з метою передачі секретної інформації
фото з відкритих джерел

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до $250 тис. за кожним пунктом звинувачення

Підполковнику армії США у відставці та співробітнику військово-повітряних сил висунули звинувачення в тому, що він передавав секретні дані про вторгнення РФ в Україну через платформу онлайн-знайомств. Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США.

63-річний обвинувачений Девід Слейтер був цивільним службовцем у стратегічному командуванні збройних сил США на базі військово-повітряних сил Оффат у штаті Небраска. Із серпня 2021 року до квітня 2022 року він мав доступ до секретної інформації. До роботи у Страткомі служив в американській армії та пішов у відставку у званні підполковника.

Чоловіка заарештували в суботу за обвинуваченням у змові з метою передачі секретної інформації. 

4 березня прокуратура опублікувала обвинувальні документи у справі Слейтера, з яких випливає, що приблизно з лютого по квітень 2022 року він через сайт знайомств передавав невідомій особі, яка назвалася жінкою з України, секретну інформацію зі зведення стратегічного командування щодо вторгнення РФ в Україну, на чиїх брифінгах він був присутній.

Співрозмовниця американського військового регулярно просила надати їй засекречені дані та називала його в особистих повідомленнях своїм «таємним інформатором» та «секретним агентом».

«У відповідь на ці прохання Слейтер дійсно надавав секретні розвіддані, зокрема про військові об'єкти та російський військовий потенціал, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну», – йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Кому насправді передавав дані Девід Слейтер, і на якому сайті знайомств відбувалося спілкування, в документах не вказується.

Перше судове засідання відбудеться сьогодні, 5 березня. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до $250 тис. за кожним пунктом звинувачення.

Нагадаємо, 4 березня колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення.

Як відомо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. 

Раніше повідомлялося, що фігуранту справи про витік таємних документів Пентагону, військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунуто звинувачення за шістьма пунктами. 

Як зазначається в обвинувальних матеріалах, військовий, починаючи приблизно з січня 2022 року, навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію, що була класифікована як «цілком таємна» або «таємна», та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду США або на користь іноземної держави. Також повідомляється, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені їх отримувати.

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Теги: прокуратура США документи штраф військові

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