Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна

Обсяг військової допомоги Україні, де виявлено порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд

Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад $1 млрд

Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад $1 млрд, серед якого – переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. При цьому не уточнюється, яка частка зброї не була належним чином облікована до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Звіт вказує, що кількість переданої Україні зброї, яка не була врахована у звітності, «може підвищити ризик її крадіжки або використання не за призначенням», що несе ризик потрапляння американських технологій не в ті руки.

Водночас генінспектор Пентагону не наводить відповідних фактів, позаяк це «виходило за межі можливої оцінки».

Представник Міністерства оборони США у відповіді на проєкт звіту в листопаді 2023 року вказував, що забезпечити всі необхідні процедури обліку «не видається практичним у динамічному й ворожому середовищі воєнного часу».

«Обмежений персонал Міністерства оборони США в Україні не в змозі провести фізичну інвентаризацію, навіть якщо доступ буде необмеженим», – йшлось у коментарі, доданого до звіту генінспектора Пентагону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.

Раніше до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» – місія прибула на фоні корупційних скандалів у Міноборони України.