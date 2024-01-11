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Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
Обсяг військової допомоги Україні, де виявлено порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад $1 млрд

Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад $1 млрд, серед якого – переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. При цьому не уточнюється, яка частка зброї не була належним чином облікована до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го.

Звіт вказує, що кількість переданої Україні зброї, яка не була врахована у звітності, «може підвищити ризик її крадіжки або використання не за призначенням», що несе ризик потрапляння американських технологій не в ті руки.

Водночас генінспектор Пентагону не наводить відповідних фактів, позаяк це «виходило за межі можливої оцінки».

Представник Міністерства оборони США у відповіді на проєкт звіту в листопаді 2023 року вказував, що забезпечити всі необхідні процедури обліку «не видається практичним у динамічному й ворожому середовищі воєнного часу».

«Обмежений персонал Міністерства оборони США в Україні не в змозі провести фізичну інвентаризацію, навіть якщо доступ буде необмеженим», – йшлось у коментарі, доданого до звіту генінспектора Пентагону.

Нагадаємо, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку USAID разом із Government Accountability Office (Рахунковою палатою США) запустили новий проєкт співпраці з Рахунковою палатою України. У його рамках найближчим часом Рахункова палата має намір провести два великих аудити.

Раніше до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються» – місія прибула на фоні корупційних скандалів у Міноборони України.

Читайте також: Керівник Рахункової палати: Конгрес США з нетерпінням очікує на результати двох аудитів
Теги: війна аудит зброя Пентагон США

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