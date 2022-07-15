Стало відомо, хто з високопосадовців Військово-промислової комісії РФ не потрапив під санкції

Під українські санкції не потрапили троє членів комісії, серед яких Криворучко, Орєшкін та Артемʼєв

Комісія складається з 18 осіб і очолює її Путін

Під санкції Європейського Союзу не потрапили семеро членів Військово-промислової комісії РФ, з яких пʼятеро також не перебувають під санкціями США та Великої Британії. Йдеться про Юрія Борисова, Олексія Криворучка, Олексія Лихачова, Дениса Мантурова, Антона Силуанова, Максима Орєшкіна та Ігоря Артемʼєва. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії.

Зокрема, під санкції ЄС не потрапили:

Антон Силуанов (міністр фінансів РФ);

Денис Мантуров (міністр промисловості та торгівлі РФ);

Олексій Криворучко (заступник міністра оборони РФ);

Юрій Борисов (заступник голови уряду РФ);

Олексій Лихачов (генеральний директор «Росатом»);

Максим Орєшкін (економічний радник президента РФ Володимира Путіна);

Ігор Артемʼєв (колишній голова Федеральної антимонопольної служби, помічник голови уряду РФ).

З них санкції Великої Британії не торкнулися пʼятьох членів комісії. Санкції накладені лише на Олексія Криворучка та Максима Орєшкіна.

У свою чергу під санкції США не потрапили Борисов, Лихачов, Мантуров, Орєшкін та Артемʼєв.

Водночас під українські санкції не потрапили троє членів комісії, серед яких Криворучко, Орєшкін та Артемʼєв.

Військово-промислова комісія координує діяльність органів виконавчої влади з питань реалізації основ військово-технічної політики РФ та основ державної політики в галузі розвитку оборонно-промислового комплексу. Вона займається розвитком оборонно-промислового комплексу, мобілізаційною підготовкою економіки держави, виробництвом озброєння, спецтехніки та формуванням державного оборонного замовлення.

Комісія складається з 18 осіб. Очолює її Володимир Путін. До складу комісії входять: Олександр Бортніков (директор ФСБ), Валерій Герасімов (начальник генерального штабу ЗС РФ та перший заступник міністра оборони РФ), Віктор Золотов (директор Росгвардії), Володимир Колокольцев (міністр внутрішніх справ РФ), Сергій Наришкін (директор служби зовнішньої розвідки РФ), Сергій Чемезов (генеральний директор корпорації «Ростех»), Сергій Шойгу (міністр оборони РФ), Дмитро Рогозін (генеральний директор корпорації «Роскосмос»), Максим Решетніков (міністр економічного розвитку РФ), Микола Патрушев (секретар ради безпеки РФ), а також вже згадані Юрій Борисов (заступник голови уряду РФ), Олексій Криворучко (заступник міністра оборони РФ), Олексій Лихачов (генеральний директор «Росатом»), Денис Мантуров (міністр промисловості та торгівлі РФ), Антон Силуанов (міністр фінансів РФ), Максим Орєшкін (економічний радник президента РФ Володимира Путіна), Ігор Артемʼєв (колишній голова Федеральної антимонопольної служби, помічник голови уряду РФ).

Раніше Trap Aggressor повідомляли, що під санкції ЄС та США не потрапили сім керівників банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії.

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