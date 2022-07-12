Стало відомо, коли ЄС сформує сьомий пакет санкцій проти Росії

Список санкцій проти Росїі стає все більшим

Рішення ЄС про обмеження цін на російську нафту поки не очікується

Європейський Союз планує найближчими тижнями запропонувати новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомило інформагентство Bloomberg із посиланням на обізнані офіційні джерела.

«Пропозиція може включати обмеження на імпорт золота, заходи щодо зміни попередніх санкцій, а також додаткові списки санкцій проти фізичних і юридичних осіб», – йдеться в повідомленні.

При цьому рішення про обмеження цін на російську нафту поки не очікується, оскільки обговорення досі тривають.

Повідомляється також, що деякі країни-члени ЄС наполягали на розширенні санкцій щоо російського газу, але наразі переважна більшість європейських країн не має бажання застосовувати цей крок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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