Стало відомо, яку посаду обійме Столтенберг після закінчення повноважень в НАТО

Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 жовтня залишає посаду. Надалі він очолюватиме Мюнхенську конференцію з безпеки. Про це повідомляє Politico.

За інформацію джерела видання, очікується, що Столтенберг обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року.

Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише у 2022 році.

Водночас багаторічний президент Ради фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер збереже свою посаду.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Однак з 1 жовтня його на посаді замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, Єнс Столтенберга неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись генсеком НАТО, проте йому не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.

Врешті-решт новим генеральним секретарем НАТО обрали колишнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Єнс Столтенберг, який працює генсеком з 2014 року, мав залишити посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а потім продовжили цей мандат ще на рік. Таким чином, повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.