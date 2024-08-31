НАТО змінило протокол надання допомоги на полі бою, спираючись на досвід ЗСУ

Конверсія турнікета – це підхід, за якого ухвалюється рішення щодо заміни турнікета на інший метод зупинення кровотечі

Медичні сили ЗСУ надали новації щодо конверсії турнікету

Спираючись на досвід Медичних сил ЗСУ, в армії США та країн НАТО було внесено зміни до протоколу надання домедичної допомоги в умовах активних бойових дій. Зокрема, використано методичні рекомендації щодо конверсії турнікета.

«З огляду на методичні рекомендації, які було опрацьовано у Командування Медичних сил Збройних Сил України комітет TCCC (Tactical Combat Casualty Care) вніс зміни до протоколу надання домедичної допомоги в умовах активних бойових дій», – повідомила пресслужба Медсил у відповідь на запит «Главкома».

Протокол тактичної бойової допомоги, відомий як TCCC, представляє собою комплексний набір інструкцій та процедур, створений Міністерством оборони США та Командуванням спеціальних операцій США для надання медичної допомоги пораненим у бойових та тактичних умовах. Його метою є підвищення шансів виживання поранених військових під час бойових дій. Цим протоколом послуговується більшість армій країн-членів НАТО.

Досвід російсько-української війни показує, що в реальних бойових умовах евакуація військовослужбовця з накладеним на кінцівку турнікетом до передових хірургічних підрозділів, де можна виконати операцію з відновлення кровообігу в кінцівках, може займати понад дві години, а іноді перевищує шість годин.

«За такого тривалого використання турнікета зазвичай розвивається гостра незворотна ішемія кінцівки, що надалі призводить до її ампутації. А невчасна конверсія турнікета призводить до гострого пошкодження нирок, поліорганної недостатності та загибелі військового, навіть у тих поранених, які не мали травматичної ампутації кінцівки, — пошкодження магістральних судин, великих дефектів кінцівки та критичної кровотечі. У зв’язку з цим було ухвалено зміни до принципів конверсії турнікета», – коментує командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук.

Конверсія турнікета – це підхід, за якого ухвалюється рішення щодо заміни турнікета на інший метод зупинення кровотечі. Таке оцінювання повинно бути зроблене якомога швидше, однак не пізніше ніж за дві години після первинного накладання турнікету. Конверсію турнікета виконують у зоні непрямої загрози під час та на етапах медичної евакуації, пояснили у Медсилах. Зона непрямої загрози – це, власне, територія, наближена до зони бойових дій, де є ймовірність, що поранення отримають люди, котрі надають першу домедичну допомогу.

Нагадаємо, що десятиліттями збройні сили США брали участь лише у зіткненнях невисокої інтенсивності з противником, оснащеним значно відсталішими зразками озброєння. Сьогодні в країнах НАТО визнають, що їхні стандарти меддопомоги не відповідають сучасним викликам. І досвід порятунку поранених на полі бою в Украні активно вивчають фахівці країн-партнерів.

Так, у травні 2024 року в Брюсселі відбулася конференція за участі понад 100 фахівців у галузі військової медицини із 17 країн НАТО і країн-партнерів Альянсу. Як повідомляло Міністерство оборони України, метою зібрання було переглянути та проаналізувати спостереження, пов’язані з медичною підтримкою та медичним забезпеченням військових операцій у поточних і минулих конфліктних ситуаціях і війнах, і представники командування Медичних сил ЗСу були найбільш запитаними спікерами.