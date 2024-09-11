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Експремʼєр Нідерландів Рютте 1 жовтня стане новим генсеком НАТО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Експремʼєр Нідерландів Рютте 1 жовтня стане новим генсеком НАТО
Марк Рютте (на передньому плані) стане новим генсеком НАТО
фото: AFP

Чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг передасть свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте

У штаб-квартирі НАТО у вівторок, 1 жовтня, відбудеться церемонія, під час якої чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг передасть свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте. Про це йдеться на сайті НАТО.

Відомо, що церемонія розпочнеться о 09:00 за місцевим часом. У її межах Столтенберг і Рютте разом покладуть вінки й квіти, після чого триватиме офіційна передача повноважень генсека Північноатлантичного альянсу. Потім Марк Рютте проведе першу пресконференцію в новому статусі.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року, а термін перебування його на цій посаді завершиться 1 жовтня.

Політична кар'єра Марка Рютте

Під час навчання у Лейденському університеті Марк Рютте брав участь у діяльності молодіжного крила «Народної партії за свободу і демократію». 

Після інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію «Народної партії за свободу і демократію» в другій палаті Генеральних штатів.

2002 року Рютте призначили державним секретарем із соціальних питань та зайнятості в першому уряді Балкененде. На цій посаді він був відповідальним за соціальне забезпечення, матеріальну допомогу та умови праці. Після відставки уряду недовгий час був депутатом парламенту, а потім знову був призначений на цю посаду в другому уряду Балкененде.

Працював Державним секретарем з вищої освіти і науки, освіти, культури та науки 17 червня 2004 року до 27 червня 2006 року у другому кабінеті Балкененде. В уряді Рютте виявив особливий інтерес до створення більш конкурентоспроможної на міжнародному рівні нідерландської системи вищої освіти, намагаючись зробити її більш ринковою.

Коли Рютте пішов у відставку з посади державного секретаря у червні 2006 року, після парламентських виборів повернувся до другої палати Генеральних штатів і незабаром став лідером парламентської фракції Народної партії за свободу і демократію. Рютте керував передвиборною кампанією партії під час муніципальних виборів 2006 року.

2006 року Народна партія за свободу і демократію провела внутрішні вибори лідера партії, що очолює її передвиборний список. За Марка Рютте проголосувало 51,5 % членів партії.

На парламентських виборах 2010 року Рютте знову очолив список Народної партії за свободу і демократію. Партія отримала перемогу на виборах, отримавши 31 місце у другій палаті парламенту. У парламенті сформували правоцентристську коаліцію між Народною партією і Християнсько-демократичним закликом, яку підтримала Партії Свободи під керівництвом Герта Вілдерса. 

8 жовтня 2010 Марк Рютте був призначений головою уряду і сформував свій кабінет. Рютте є першим прем'єр-міністром Нідерландів не від Християнсько-демократичної партії і Партії праці з 1918 року. Він також перший прем'єр-міністр від Народної партії за свободу і демократію.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генсека НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав підтримку від урядів США, Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024[3][4][5]. Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагань за посаду в червні. 

26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте генсеком НАТО, до своїх повноважень Рютте має приступити 1 жовтня. 

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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