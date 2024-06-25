Члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем – AFP

Представники всіх 32 держав-членів НАТО офіційно схвалили призначення Рютте генеральним секретарем

Офіційне призначення голови уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться в середу, 26 червня. Про це пише AFP з посиланням на дипломатів кількох країн Альянсу, передає Barron's.

За словами джерел AFP, постійні представники всіх 32 держав-членів НАТО офіційно схвалили призначення Рютте генеральним секретарем.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО.

Тим часом 20 червня президент Румунії Клаус Йоханніс відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в Альянсі.

Єнс Столтенберг, який працює генсеком з 2014 року, мав залишити посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а потім продовжили цей мандат ще на рік. Таким чином, повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.