Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО

Умєров проінформує союзників про ситуацію на полі бою та першочергові потреби ЗСУ

Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах, пише Reuters.

Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України Рустем Умєров та проінформує їх про потреби ЗСУ.

«Зустріч буде проходити на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності», – резюмувала речниця НАТО.

Рада Україна-НАТО була створена минулого року, щоб забезпечити більш тісну координацію між Альянсом і Києвом. На засіданнях ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та українські офіційні особи.

Як повідомлялося, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.