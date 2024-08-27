Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО
Умєров проінформує союзників про ситуацію на полі бою та першочергові потреби ЗСУ
Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах, пише Reuters.
Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України Рустем Умєров та проінформує їх про потреби ЗСУ.
«Зустріч буде проходити на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності», – резюмувала речниця НАТО.
Як повідомлялося, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.
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